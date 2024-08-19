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Молочка, мясо и сладости подорожают осенью в РФ на 40%

Молочка, мясо и сладости подорожают осенью в РФ на 40%

19 августа 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые продукты в российских магазинах станут дороже осенью 2024 года.

Так, на 40 процентов станет дороже шоколад бренда Ritter Sport в сравнении с осенью 2023 года. Шоколад Dove и «Коркунов» подорожает на 19 процентов, а цены на продукцию «Славянки» увеличатся на 10 процентов. Это связано с плохим урожаем какао в Африке, пишут «Новые известия».

Кроме того, станет дороже молочная продукция. Цены на сливочное масло «Экомилк» увеличатся на 10 процентов, «Виола» подорожает на 30 процентов, а стоимость продуктов компаний «Вимм-Билль-Данн» и Health & Nutrition поднимется на 7,2 и 5,3 процента.

Цены станут выше и на мясо. Продукты станут стоить больше в связи с ростом цен на газ, транспорт, энергетику. Сейчас стоимость корзины продуктов на месяц превышает шесть тысяч рублей. С начала 2024 года она подорожала на 14 процентов. Особенно стала стоить дороже картошка — ее стоимость достигает почти 60 рублей.

Капуста, свекла, морковь и лук стали дороже на 47, 43, 39 и 24 процента. Цены на яблоки увеличились на 33 процента, а сахар — на восемь процентов.

На рост стоимости продуктов также влияет подорожание упаковочной пленки и обслуживания технического оснащения, повышение зарплат сотрудникам. Кроме того, стали дороже и корпоративные кредиты. Увеличение ключевой ставки до 18 процентов отразилось на расходах бизнеса: у части таких кредитов имеется плавающая ставка, которая привязана к ключевой.

Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области стали стоить дороже овощи и фрукты на 17 процентов.

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#Елизавета Зиборова#Экономика#Цены#Продукты#Статистика#Масло#Стоимость#Овощи#Мясо#Фрукты#Шоколад#Продукты питания#Осень#Сладости#Молочная продукция#Екатеринбург
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