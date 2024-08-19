Молочка, мясо и сладости подорожают осенью в РФ на 40%

Цены станут выше и на мясо. Продукты станут стоить больше в связи с ростом цен на газ, транспорт, энергетику. Сейчас стоимость корзины продуктов на месяц превышает шесть тысяч рублей. С начала 2024 года она подорожала на 14 процентов. Особенно стала стоить дороже картошка — ее стоимость достигает почти 60 рублей.