Молочка, мясо и сладости подорожают осенью в РФ на 40%

Posted Сегодня, 09:00
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Так, на 40 процентов станет дороже шоколад бренда Ritter Sport в сравнении с осенью 2023 года. Шоколад Dove и «Коркунов» подорожает на 19 процентов, а цены на продукцию «Славянки» увеличатся на 10 процентов. Это связано с плохим урожаем какао в Африке, пишут «Новые известия».
Кроме того, станет дороже молочная продукция. Цены на сливочное масло «Экомилк» увеличатся на 10 процентов, «Виола» подорожает на 30 процентов, а стоимость продуктов компаний «Вимм-Билль-Данн» и Health & Nutrition поднимется на 7,2 и 5,3 процента.
Цены станут выше и на мясо. Продукты станут стоить больше в связи с ростом цен на газ, транспорт, энергетику. Сейчас стоимость корзины продуктов на месяц превышает шесть тысяч рублей. С начала 2024 года она подорожала на 14 процентов. Особенно стала стоить дороже картошка — ее стоимость достигает почти 60 рублей.
Капуста, свекла, морковь и лук стали дороже на 47, 43, 39 и 24 процента. Цены на яблоки увеличились на 33 процента, а сахар — на восемь процентов.
На рост стоимости продуктов также влияет подорожание упаковочной пленки и обслуживания технического оснащения, повышение зарплат сотрудникам. Кроме того, стали дороже и корпоративные кредиты. Увеличение ключевой ставки до 18 процентов отразилось на расходах бизнеса: у части таких кредитов имеется плавающая ставка, которая привязана к ключевой.
Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области стали стоить дороже овощи и фрукты на 17 процентов.