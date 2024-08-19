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Мужчина пытался провезти в Екатеринбург 50 пачек сигарет из Китая

Мужчина пытался провезти в Екатеринбург 50 пачек сигарет из Китая

19 августа 2024, 10:20
Фото: Уральское таможенное управление
В аэропорту Кольцово задержали пассажира из Пекина, который пытался провезти в Екатеринбург 50 пачек сигарет.

Мужчина приехал в Екатеринбург по работе. По его словам, он вез сигареты для личного пользования, рассказали в пресс-службе региональной таможни.

В аэропорту выяснилось, что пассажир вез с собой 1000 сигарет, тогда как, согласно правилам, разрешено ввозить не более 200 табачных изделий. Их у него изъяли, а в отношении мужчины возбудили дело. Ему грозит штраф.

Напомним, женщина пыталась незаконно вывезти в Узбекистан сувенирную продукцию. Данный товар у нее изъяли на таможне.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Таможня#Кольцово#Мужчина#Партия#Сигареты#Таможенники#Аэропорт#Табак#Екатеринбург#Изделия
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