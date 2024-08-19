Мужчина пытался провезти в Екатеринбург 50 пачек сигарет из Китая

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Мужчина приехал в Екатеринбург по работе. По его словам, он вез сигареты для личного пользования, рассказали в пресс-службе региональной таможни.
В аэропорту выяснилось, что пассажир вез с собой 1000 сигарет, тогда как, согласно правилам, разрешено ввозить не более 200 табачных изделий. Их у него изъяли, а в отношении мужчины возбудили дело. Ему грозит штраф.
Напомним, женщина пыталась незаконно вывезти в Узбекистан сувенирную продукцию. Данный товар у нее изъяли на таможне.