Мужчина в Каменске-Уральском потратил с чужой карты более 18 тысяч на продукты

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Горожанин, заметив потерянную карту, отправился с ней в магазины, где купил полуфабрикаты, фрукты, зубную щетку и сладости. Также мужчина заходил в аптеку, где купил средство от головной боли и несколько гематогенов, рассказали в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.
Всего было потрачено более 18 тысяч. Владелец карты, заметив списания, заблокировал ее и обратился в полицию. Вскоре мужчину задержали. Известно, что ущерб, нанесенный владельцу карты, был возмещен.
Напомним, в Екатеринбурге молодой человек привязал электросамокат к карте пожилой женщины, в результате чего образовался долг почти на 150 тысяч рублей.