Мужчина в Каменске-Уральском потратил с чужой карты более 18 тысяч на продукты

Горожанин, заметив потерянную карту, отправился с ней в магазины, где купил полуфабрикаты, фрукты, зубную щетку и сладости. Также мужчина заходил в аптеку, где купил средство от головной боли и несколько гематогенов, рассказали в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.