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Мужчина в Каменске-Уральском потратил с чужой карты более 18 тысяч на продукты

Мужчина в Каменске-Уральском потратил с чужой карты более 18 тысяч на продукты

19 августа 2024, 03:27
Фото: 1MI
Житель Каменска-Уральского потратил с чужой банковской карточки более 18 тысяч рублей на продукты. Карту потерял 18-летний юноша.

Горожанин, заметив потерянную карту, отправился с ней в магазины, где купил полуфабрикаты, фрукты, зубную щетку и сладости. Также мужчина заходил в аптеку, где купил средство от головной боли и несколько гематогенов, рассказали в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.

Всего было потрачено более 18 тысяч. Владелец карты, заметив списания, заблокировал ее и обратился в полицию. Вскоре мужчину задержали. Известно, что ущерб, нанесенный владельцу карты, был возмещен.

Напомним, в Екатеринбурге молодой человек привязал электросамокат к карте пожилой женщины, в результате чего образовался долг почти на 150 тысяч рублей.

Житель Нижнего Тагила обвиняется в краже денег с карты
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Продукты#Деньги#Уголовное дело#ЧП#Банковская карта#Карта#18+#Екатеринбург#Инцидент
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