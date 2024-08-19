«Невозможная вонь»: стоками затопило трамвайные пути в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Случилось это в начале августа, один из местных жителей 7 августа 2024 года сообщил о прорыве, и через два дня, 9 августа, его устранили. Но 16 августа ситуация повторилась, и нечистоты из канализации снова потекли на поверхность. Теперь, по словам местных жителей, там невозможно пройти пешеходу без спецодежды и противогаза. Тротуар, который был ранее, теперь полностью закопан грязью, и людям по нему уже не пройти.
Вокруг невозможная вонь. Почему никому нет дела? Где санэпидем? Где экологи? Где коммунальщики? Эта река нечистот наверняка попадает в местную маленькую речушку, и без того грязную, — написал в редакцию TagilCity.ru Сергей, местный житель.
Нечистоты стали вытекать на тротуар и трамвайные пути, создавая невыносимую вонь и представляя опасность для здоровья людей. По словам местных жителей, ситуация усугубляется тем, что накануне к тополям, растущим вдоль дороги, заехали рабочие на грузовиках, чтобы срезать лишние ветки. В результате вся грязь после дождя, опилки и остатки веток с обрезанных деревьев смешались с нечистотами.
Тротуар, его там просто уже нету. Он закопан грязью и людям по нему уже не пройти. Больше чем уверен, что приедут опять на грузовиках. Соберут мусор из этой кучи кое-как. Да и забудут, что испохабили местность. Тротуар уже точно восстанавливать не будут, — рассказал редакции TagilCity.ru подписчик Сергей.
С просьбой прокомментировать ситуацию редакция TagilCity.ru обратилась в «Водоканал-НТ». Сотрудники организации действительно выезжали на место аварии и прочищали трубу, но, как выяснилось, устранять причину должна другая организация, так как труба не находится в ведомстве «Водоканала».
Канализационная труба, на которой произошла утечка, на обслуживании ООО «Водоканал» не состоит. Труба принадлежит НТЗМК. Когда на их сетях произошла аварийная ситуация, они просили оказать им помощь и прочистить трубу. Наши специалисты выезжали на место и прочищали трубу с помощью акваджета. Ликвидировать засор не удалось, необходимо делать раскопку. Производить раскопку на сетях, не состоящих на балансе предприятия, мы не можем, — прокомментировали редакции TagilCity.ru ситуацию в пресс-службе «Водоканал-НТ».
Редакция TagilCity.ru направит официальный запрос в НТЗМК.