«Невозможная вонь»: стоками затопило трамвайные пути в Нижнем Тагиле

Случилось это в начале августа, один из местных жителей 7 августа 2024 года сообщил о прорыве, и через два дня, 9 августа, его устранили. Но 16 августа ситуация повторилась, и нечистоты из канализации снова потекли на поверхность. Теперь, по словам местных жителей, там невозможно пройти пешеходу без спецодежды и противогаза. Тротуар, который был ранее, теперь полностью закопан грязью, и людям по нему уже не пройти.