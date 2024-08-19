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Posted 19 августа, 10:57

Published 19 августа, 10:57

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Невролог заявил о связи головных болей со стрессом

19 августа 2024, 10:57
Головные боли чаще всего указывают на ряд изменений и состояний, которые не требуют серьезного врачебного вмешательства. Например, на переутомление и стресс.

Но если голова болит чаще пяти раз в месяц, стоит запланировать поход к врачу.

Частой причиной головных болей является переутомление, стресс, нервное напряжение, мигрень, рассказал невролог Владимир Мартынов. Однако нередко головная боль — это симптом другого заболевания, пишет ИА RuNews24.ru.

Например, гипертонии, проблем со зрением и гормональных изменений.

«Также головные боли могут указывать на синусит, воспаление носовых пазух», — уточнил врач в разговоре с РИА Новости.

В таком случае боль локализуется в области лба, вокруг глаз.

Избавиться от головных болей в таком случае поможет выявление первопричины после обращения к врачу. При этом поход к врачу нужно запланировать, если головные боли появляются чаще пяти раз в месяц, подчеркнул Мартынов.

Еще одна причина, по которой могут появиться головные боли, онкология. Об этом ранее рассказал онколог Евгений Черемушкин.

Это происходит из-за раздражения чувствительных нервных окончаний опухолью или прямое воздействие на них.

На ранних стадиях болезни они могут сопровождаться проблемами с координацией, зрением и слухом. Также могут случиться эпизоды заторможенности или головокружения.

При этом врач отметил, что в некоторых случаях, когда рак мозга развивается медленно, головные боли могут отсутствовать. Например, в некоторых случаях опухоль уничтожает нервные окончания, поэтому человек вообще не чувствует, но раковые клетки продолжают размножаться, а болезнь прогрессирует.

Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.

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