Нижний Тагил и Серов получат более 53 млн на замену лифтов

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
В Нижнем Тагиле будет заменен 31 лифт, в Серове обновят два лифта. Рабочие установят новые конструкции вместо тех, у которых закончился эксплуатационный период, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
К концу 2024 года в городах Свердловской области планируется заменить не менее 370 лифтовых сооружений.
Напомним, Нижнему Тагилу выделили почти 300 миллионов на перевод частных домов с печного отопления на газовое. Сейчас ищется подрядчик. Сколько домов будет подключено к газу — неизвестно.