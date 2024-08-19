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Нижний Тагил и Серов получат более 53 млн на замену лифтов

Нижний Тагил и Серов получат более 53 млн на замену лифтов

19 августа 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
Нижнему Тагилу и Серову выдадут более 53 миллионов рублей для установки новых лифтов в многоэтажках.

В Нижнем Тагиле будет заменен 31 лифт, в Серове обновят два лифта. Рабочие установят новые конструкции вместо тех, у которых закончился эксплуатационный период, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

К концу 2024 года в городах Свердловской области планируется заменить не менее 370 лифтовых сооружений.

Напомним, Нижнему Тагилу выделили почти 300 миллионов на перевод частных домов с печного отопления на газовое. Сейчас ищется подрядчик. Сколько домов будет подключено к газу — неизвестно.

71,9 миллиона выделено на обслуживание уличного освещения в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Финансирование#Ремонт#Серов#Жилые дома#Обновление#Лифты#Эксплуатация#Екатеринбург
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