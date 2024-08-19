Опытные хозяйки солят пол, одежду и кастрюли: хитрые домашние трюки времен СССР

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Советском Союзе не было разнообразия бытовой химии, к которому привыкли мы. Да и те товары, которая все-таки выпускала промышленность, приобрести в условиях дефицита было не так-то просто. Поэтому советские женщины проявляли удивительную изобретательность и использовали в уборке подручные средства. Одно из них — обычная пищевая соль, которая обладает просто поразительными свойствами. Эксперты Telegram-канала «Секреты хозяйки» делятся некоторыми способами ее применения в быту.
Просто добавьте пару ложек пищевой соли в ведро с теплой водой и помойте пол. Соль очень хорошо справляется практически с любыми загрязнениями, но в отличие от специальных средств не оставляет растворов и не требует смывания. При этом концентрированный раствор уничтожает болезнетворные бактерии и хорошо удаляет любые загрязнения.
Соль закладываем в капроновый носок, завязываем его на прочный узел и кидаем в барабан машины при стирке. После этого дополнительно прополаскиваем вещи, которые приобретают удивительную мягкость. Например, махровые полотенца становятся нежными и пушистыми, — отмечают эксперты.
Кроме того, соль, как мы уже говорили выше, обладает обеззараживающими свойствами.
Нагар на подошве утюга доставляет немало неприятностей хозяйкам. Сегодня можно купить очень эффективные средства, которые вмиг убирают загрязнения. Но если проблему нужно решить здесь и сейчас, то на выручку снова придет соль. Рассыпьте ее на гладильной доске, нагрейте утюг и прогладьте. Даже если нагар не отойдет весь, снимется верхний слой, который пачкает рубашки и блузки при глажке.
Если в кастрюле пригорело молоко, то не спешите чистить ее с «Пемолюксом» и другой химией. Насыпаем на дно соль, смачиваем водой, чтобы был контакт, и ждем 15-20 минут. После солевой «ванны» нагар легко отойдет и вы без труда отмоете кастрюлю до идеального состояния.
А вот таким способом можно отстирать пропахшие прогорклым жиром полотенца.