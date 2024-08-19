Опытные хозяйки солят пол, одежду и кастрюли: хитрые домашние трюки времен СССР

Нагар на подошве утюга доставляет немало неприятностей хозяйкам. Сегодня можно купить очень эффективные средства, которые вмиг убирают загрязнения. Но если проблему нужно решить здесь и сейчас, то на выручку снова придет соль. Рассыпьте ее на гладильной доске, нагрейте утюг и прогладьте. Даже если нагар не отойдет весь, снимется верхний слой, который пачкает рубашки и блузки при глажке.