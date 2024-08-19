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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Опытные хозяйки солят пол, одежду и кастрюли: хитрые домашние трюки времен СССР

Опытные хозяйки солят пол, одежду и кастрюли: хитрые домашние трюки времен СССР

19 августа 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney
Если вы думали, что пищевая соль нужна только для улучшения вкуса еды, то ошибались. В СССР женщины покупали соль килограммами и использовали ее в десятках разных ситуаций.

В Советском Союзе не было разнообразия бытовой химии, к которому привыкли мы. Да и те товары, которая все-таки выпускала промышленность, приобрести в условиях дефицита было не так-то просто. Поэтому советские женщины проявляли удивительную изобретательность и использовали в уборке подручные средства. Одно из них — обычная пищевая соль, которая обладает просто поразительными свойствами. Эксперты Telegram-канала «Секреты хозяйки» делятся некоторыми способами ее применения в быту.

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Способ 1. Моем пол с солью

Просто добавьте пару ложек пищевой соли в ведро с теплой водой и помойте пол. Соль очень хорошо справляется практически с любыми загрязнениями, но в отличие от специальных средств не оставляет растворов и не требует смывания. При этом концентрированный раствор уничтожает болезнетворные бактерии и хорошо удаляет любые загрязнения.

Способ 2. Стираем с солью одежду

Соль закладываем в капроновый носок, завязываем его на прочный узел и кидаем в барабан машины при стирке. После этого дополнительно прополаскиваем вещи, которые приобретают удивительную мягкость. Например, махровые полотенца становятся нежными и пушистыми, — отмечают эксперты.

Кроме того, соль, как мы уже говорили выше, обладает обеззараживающими свойствами.

Фото: 1MI

Способ 3. Чистим пригоревший утюг

Нагар на подошве утюга доставляет немало неприятностей хозяйкам. Сегодня можно купить очень эффективные средства, которые вмиг убирают загрязнения. Но если проблему нужно решить здесь и сейчас, то на выручку снова придет соль. Рассыпьте ее на гладильной доске, нагрейте утюг и прогладьте. Даже если нагар не отойдет весь, снимется верхний слой, который пачкает рубашки и блузки при глажке.

Способ 4. Чистим кастрюли

Если в кастрюле пригорело молоко, то не спешите чистить ее с «Пемолюксом» и другой химией. Насыпаем на дно соль, смачиваем водой, чтобы был контакт, и ждем 15-20 минут. После солевой «ванны» нагар легко отойдет и вы без труда отмоете кастрюлю до идеального состояния.

А вот таким способом можно отстирать пропахшие прогорклым жиром полотенца.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Соль#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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