Осужденный за экстремизм уральский экс-схиигумен рассказал о жизни в колонии Тагила

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Бывший священнослужитель, отец Сергий (Николай Романов) сообщил в беседе с Ura.ru, что его жизнь протекает вполне размеренно.
По его словам, заключенные его уважают, многие обращаются за советом. Он старается помогать людям: так, некоторые из освободившихся из колонии людей устроились на работу по его рекомендации.
Отец Сергий также поведал, что в свободное время не смотрит телевизор, а вместо этого читает духовные книги — например, «Добротолюбие».
Напомним, что экс-схиигумен получил срок в 2020 году. Его приговорили к 6 годам 11 месяцам лишения свободы после силового захвата Среднеуральского женского монастыря.
Недавно отец Сергий подал прошения о помиловании в адрес президента и патриарха Кирилла.