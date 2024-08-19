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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Экс-схиигумен Сергий рассказал о жизни в колонии Нижнего Тагила

Осужденный за экстремизм уральский экс-схиигумен рассказал о жизни в колонии Тагила

19 августа 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney

Экс-схиигумен Сергий рассказал о жизни в колонии Нижнего Тагила

Отец Сергий, который создал собственную общину-секту в Среднеуральском женском монастыре и впоследствии был осужден за экстремизм, рассказал о том, как ему живется в местах лишения свободы. Свой срок он отбывает в исправительной колонии Нижнего Тагила.

Бывший священнослужитель, отец Сергий (Николай Романов) сообщил в беседе с Ura.ru, что его жизнь протекает вполне размеренно.

По его словам, заключенные его уважают, многие обращаются за советом. Он старается помогать людям: так, некоторые из освободившихся из колонии людей устроились на работу по его рекомендации.

Отец Сергий также поведал, что в свободное время не смотрит телевизор, а вместо этого читает духовные книги — например, «Добротолюбие».

Напомним, что экс-схиигумен получил срок в 2020 году. Его приговорили к 6 годам 11 месяцам лишения свободы после силового захвата Среднеуральского женского монастыря.

Недавно отец Сергий подал прошения о помиловании в адрес президента и патриарха Кирилла.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Религия#Колония#Екатеринбург#Схиигумен Сергий#Среднеуральский женский монастырь
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