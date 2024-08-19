Осужденный за экстремизм уральский экс-схиигумен рассказал о жизни в колонии Тагила

Экс-схиигумен Сергий рассказал о жизни в колонии Нижнего Тагила

Отец Сергий, который создал собственную общину-секту в Среднеуральском женском монастыре и впоследствии был осужден за экстремизм, рассказал о том, как ему живется в местах лишения свободы. Свой срок он отбывает в исправительной колонии Нижнего Тагила.