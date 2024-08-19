От этого запаха мыши убегут с дачи сломя голову: лайфхак по защите дома от грызунов

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Если ваш кот окончательно обленился и вместо того, чтобы ловить мышей и крыс, спокойно спит себе где-нибудь на сеновале, возьмите дело в свои лапы. То есть руки. Охотиться на грызунов мы, конечно, не будем, но призовем на помощь народную мудрость и приготовим специальные отпугиватели. Этот способ хорош тем, что убивать живое существо не придется — мелкий вредитель и сам забудет дорогу в ваш дом. Полезным рецептом делятся эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».
Возьмем в равных частях настойку перечной мяты и эфирное масло мяты. Несколько капель масла добавляем в небольшое количество воды, а затем выливаем туда же содержимое флакончика с настойкой, — советуют специалисты по борьбе с грызунами.
Далее нам потребуется большой 20-миллилитровый шприц с иглой. Набираем в него средство и осторожно впрыскиваем за плинтус в разных местах. Необходимо последовательно обработать весь периметр жилого помещения с шагом примерно в один метр.
Человеку запах мяты не кажется противным. Более того, он часто используется в ароматерапии для лечения головокружений, тошноты и обмороков. Кроме того, частое вдыхание мяты способствует уменьшению симптомов укачивания в автомобиле. Также мята успокаивает нервную систему и очень полезна при тяжелых физических нагрузках.
Однако грызуны по каким-то причинам этот запах не выносят и убегают от него сломя голову. Кстати, это метод также можно использовать в комплексе мер по борьбе с грызунами в погребе, куда они пробираются за «вкусняшками».
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