От этого запаха мыши убегут с дачи сломя голову: лайфхак по защите дома от грызунов

Если ваш кот окончательно обленился и вместо того, чтобы ловить мышей и крыс, спокойно спит себе где-нибудь на сеновале, возьмите дело в свои лапы. То есть руки. Охотиться на грызунов мы, конечно, не будем, но призовем на помощь народную мудрость и приготовим специальные отпугиватели. Этот способ хорош тем, что убивать живое существо не придется — мелкий вредитель и сам забудет дорогу в ваш дом. Полезным рецептом делятся эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».