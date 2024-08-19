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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

От этого запаха мыши убегут с дачи сломя голову: лайфхак по защите дома от грызунов

От этого запаха мыши убегут с дачи сломя голову: лайфхак по защите дома от грызунов

19 августа 2024, 11:20
Фото: 1MI
Очень часто счастливую жизнь в загородном доме омрачают грызуны. Крысы и мыши проникают не только в погреб, но и в жилые помещения. Отпугнуть их можно с помощью особых запахов, которые эти зверьки не выносят.

Если ваш кот окончательно обленился и вместо того, чтобы ловить мышей и крыс, спокойно спит себе где-нибудь на сеновале, возьмите дело в свои лапы. То есть руки. Охотиться на грызунов мы, конечно, не будем, но призовем на помощь народную мудрость и приготовим специальные отпугиватели. Этот способ хорош тем, что убивать живое существо не придется — мелкий вредитель и сам забудет дорогу в ваш дом. Полезным рецептом делятся эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».

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Возьмем в равных частях настойку перечной мяты и эфирное масло мяты. Несколько капель масла добавляем в небольшое количество воды, а затем выливаем туда же содержимое флакончика с настойкой, — советуют специалисты по борьбе с грызунами.

Далее нам потребуется большой 20-миллилитровый шприц с иглой. Набираем в него средство и осторожно впрыскиваем за плинтус в разных местах. Необходимо последовательно обработать весь периметр жилого помещения с шагом примерно в один метр.

Фото: 1MI

Человеку запах мяты не кажется противным. Более того, он часто используется в ароматерапии для лечения головокружений, тошноты и обмороков. Кроме того, частое вдыхание мяты способствует уменьшению симптомов укачивания в автомобиле. Также мята успокаивает нервную систему и очень полезна при тяжелых физических нагрузках.

Однако грызуны по каким-то причинам этот запах не выносят и убегают от него сломя голову. Кстати, это метод также можно использовать в комплексе мер по борьбе с грызунами в погребе, куда они пробираются за «вкусняшками».

Ранее эксперты также объяснили, как безопасно развести костер на даче.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Мыши#Дача#Крысы#Грызуны#Огород#Борьба#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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