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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Пострадавшая при взрыве газа в Тагиле 12-летняя девочка остается в коме

По-прежнему в коме: пострадавшая при взрыве газа в Тагиле девочка не приходит в себя

19 августа 2024, 16:04
Фото: tagilcity.ru

Пострадавшая при взрыве газа в Тагиле 12-летняя девочка остается в коме

12-летняя Полина получила серьезные травмы и ожоги в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Она до сих находится в коме.

12-летняя Полина — одна из четверых детей, которые оказались в эпицентре событий. Есть версия, что именно в этой квартире прогремел взрыв, пишет Ura.ru.

По стечению обстоятельств 1 августа две Полины пришли в гости к 14-летней Ане в квартиру на втором этаже. Чуть позднее к ним в дверь постучал семилетний Денис, который попросил у девочек воды.

По версии интернет-ресурса Mash, одна из девочек почувствовала запах газа, после чего дети отправились на кухню проверить плиту. В этот момент и прогремел взрыв. Трое детей погибли, выжила только Полина, но и она не выходит из комы и находится в тяжелом состоянии, сообщил Ura.ru ее родственник.

Напомним, что в результате взрыва дома №81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле погибли 10 человек, в том числе пять детей. Пострадали три подъезда, их снесли сразу же. Остальную часть дома также уберут по решению экспертной комиссии — несущие конструкции серьезно пострадали. Власти выделили пострадавшим семьям деньги на покупку нового жилья. Все подробности читайте в нашем специальном сюжете.

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