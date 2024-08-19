По-прежнему в коме: пострадавшая при взрыве газа в Тагиле девочка не приходит в себя

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
12-летняя Полина — одна из четверых детей, которые оказались в эпицентре событий. Есть версия, что именно в этой квартире прогремел взрыв, пишет Ura.ru.
По стечению обстоятельств 1 августа две Полины пришли в гости к 14-летней Ане в квартиру на втором этаже. Чуть позднее к ним в дверь постучал семилетний Денис, который попросил у девочек воды.
По версии интернет-ресурса Mash, одна из девочек почувствовала запах газа, после чего дети отправились на кухню проверить плиту. В этот момент и прогремел взрыв. Трое детей погибли, выжила только Полина, но и она не выходит из комы и находится в тяжелом состоянии, сообщил Ura.ru ее родственник.
Напомним, что в результате взрыва дома №81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле погибли 10 человек, в том числе пять детей. Пострадали три подъезда, их снесли сразу же. Остальную часть дома также уберут по решению экспертной комиссии — несущие конструкции серьезно пострадали. Власти выделили пострадавшим семьям деньги на покупку нового жилья. Все подробности читайте в нашем специальном сюжете.