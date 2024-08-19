По-прежнему в коме: пострадавшая при взрыве газа в Тагиле девочка не приходит в себя

По версии интернет-ресурса Mash, одна из девочек почувствовала запах газа, после чего дети отправились на кухню проверить плиту. В этот момент и прогремел взрыв. Трое детей погибли, выжила только Полина, но и она не выходит из комы и находится в тяжелом состоянии, сообщил Ura.ru ее родственник.