Подорожавший проезд в Тагиле, экоитоги, достопримечательности и пострадавшая девочка

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Published Сегодня, 19:15
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Updated Сегодня, 19:17
В Нижнем Тагиле сразу на четыре рубля подорожает проезд в городских автобусах. Теперь одна поездка будет стоить 28 рублей. Не так давно, с 1 июля, на эту же сумму подорожал проезд в трамваях.
На прошлой неделе датчики не регистрировали вредных выбросов, однако горожане видели сизые облака и испытывали трудности с дыханием. В Тагиле строят завод по очистке воды и новую котельную в одном из окрестных сел. В Верхотурье обнаружили останки животных на помойке, а уральские водоемы пополнились молодняком сазана. TagilCity.ru подводит экоитоги недели.
Тагильская компания судится с АО «ГАЗЭКС» из-за нарушений договора о строительном подряде. В Екатеринбурге обанкротилась компания «СССР». Сумма долга составляет 150 млн рублей. Русская медная компания судится с москвичами из-за задолженности по договорам купле-продажи на сумму 712 млн рублей. Свердловский арбитражный суд рассмотрел ряд интересных дел в июле — об этом читайте в нашем материале.
Средний Урал — одно из красивейших мест на земле, куда съезжаются полюбоваться природой туристы со всего света. Перевал Дятлова и Чертово городище, Висимский заповедник и парк «Оленьи ручьи» — каждый найдет в Свердловской области достопримечательности по вкусу.
Одна из несовершеннолетних, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, до сих пор не приходит в себя. Речь идет о 12-летней Полине, которая предположительно находилась как раз в той квартире, в которой и произошел хлопок. У девочки ожоги и травмы. Другие трое ребят, находившиеся рядом с ней, погибли.