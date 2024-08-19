Подорожавший проезд в Тагиле, экоитоги, достопримечательности и пострадавшая девочка

Одна из несовершеннолетних, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, до сих пор не приходит в себя. Речь идет о 12-летней Полине, которая предположительно находилась как раз в той квартире, в которой и произошел хлопок. У девочки ожоги и травмы. Другие трое ребят, находившиеся рядом с ней, погибли.