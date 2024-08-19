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Подорожавший проезд в Тагиле, экоитоги, достопримечательности и пострадавшая девочка

Подорожавший проезд в Тагиле, экоитоги, достопримечательности и пострадавшая девочка

19 августа 2024, 19:15
Фото: Изображение Midjourney
Проезд в городских автобусах Тагила подорожает сразу на 4 рубля. TagilCity.ru подводит экоитоги недели, разбирает самые интригующие арбитражные дела июля и рассказывает о самых интересных достопримечательностях Свердловской области. Пострадавшая при взрыве газа девочка до сих пор не вышла из комы.

В Нижнем Тагиле сразу на четыре рубля подорожает проезд в городских автобусах. Теперь одна поездка будет стоить 28 рублей. Не так давно, с 1 июля, на эту же сумму подорожал проезд в трамваях.

Ездить в автобусах Нижнего Тагила станет дороже на 4 рубля
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На прошлой неделе датчики не регистрировали вредных выбросов, однако горожане видели сизые облака и испытывали трудности с дыханием. В Тагиле строят завод по очистке воды и новую котельную в одном из окрестных сел. В Верхотурье обнаружили останки животных на помойке, а уральские водоемы пополнились молодняком сазана. TagilCity.ru подводит экоитоги недели.

Итоги недели: выбросы без превышений, станция водоочистки и останки животных
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Тагильская компания судится с АО «ГАЗЭКС» из-за нарушений договора о строительном подряде. В Екатеринбурге обанкротилась компания «СССР». Сумма долга составляет 150 млн рублей. Русская медная компания судится с москвичами из-за задолженности по договорам купле-продажи на сумму 712 млн рублей. Свердловский арбитражный суд рассмотрел ряд интересных дел в июле — об этом читайте в нашем материале.

Иск к ГАЗЭКС, разборки с УВЗ и банкротство «СССР»: крупные арбитражные дела за июль
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Средний Урал — одно из красивейших мест на земле, куда съезжаются полюбоваться природой туристы со всего света. Перевал Дятлова и Чертово городище, Висимский заповедник и парк «Оленьи ручьи» — каждый найдет в Свердловской области достопримечательности по вкусу.

Достопримечательности Свердловской области — что посмотреть туристу?
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Одна из несовершеннолетних, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, до сих пор не приходит в себя. Речь идет о 12-летней Полине, которая предположительно находилась как раз в той квартире, в которой и произошел хлопок. У девочки ожоги и травмы. Другие трое ребят, находившиеся рядом с ней, погибли.

По-прежнему в коме: пострадавшая при взрыве газа в Тагиле девочка не приходит в себя
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