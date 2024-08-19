Пропахшие жиром кухонные полотенца стираю только так и наслаждаюсь запахом свежести

Но сначала разберемся, почему полотенца так сильно засаливаются, а после стирки остается стойкое «масляное» амбре. Все дело, а том, что ткань впитывает в себя масло и жир с посуды. Например, вы помыли сковородку или кастрюлю, а затем насухо вытираете ее полотенцем. Если вдруг на посуде остались следы жира, то они впитаются в ворс. И даже с предварительным замачиванием отстирать такое полотенце, а тем более «выбить» из волокон запах, будет крайне сложно.