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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Пропахшие жиром кухонные полотенца стираю только так и наслаждаюсь запахом свежести

Пропахшие жиром кухонные полотенца стираю только так и наслаждаюсь запахом свежести

19 августа 2024, 10:39
Фото: tagilcity.ru
Кухонные полотенца уже через несколько стирок начинают отвратительно пахнуть въевшимся и прогорклым маслом и жиром. Использовать их неприятно, но и выкинуть жалко. Можно ли сделать так, чтобы противный запах исчез?

Эксперты Telegram-канала по домоводству «Хитрости для дома» уверены, что решить проблему можно очень простым и дешевым способом.

Но сначала разберемся, почему полотенца так сильно засаливаются, а после стирки остается стойкое «масляное» амбре. Все дело, а том, что ткань впитывает в себя масло и жир с посуды. Например, вы помыли сковородку или кастрюлю, а затем насухо вытираете ее полотенцем. Если вдруг на посуде остались следы жира, то они впитаются в ворс. И даже с предварительным замачиванием отстирать такое полотенце, а тем более «выбить» из волокон запах, будет крайне сложно.

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Чтобы справиться с проблемой, попробуем воспользоваться натуральным обезжиривателем — лимонной кислотой.

В миску кладем полотенца и тряпочки, которые издают неприятный запах даже после стирки. Добавляем жидкое мыло или шампунь и лимонную кислоту. Заливаем кипятком и оставляем замачиваться на два часа, — делятся рецептом эксперты.

Спустя два часа необходимо прополоскать замоченные полотенца в прохладной воде, а затем простирать в машинке обычным способом. От неприятного запаха прогорклого масла не останется и следа. А все дело в том, что лимонная кислота в сочетании с жидким мылом нейтрализует бактерии, вызывающие запах, и препятствует их размножению.

Ваши полотенца всегда будут благоухать. Также следует помнить, что кухонные полотенца являются рассадником болезнетворных микроорганизмов, поэтому менять их нужно как можно чаще. Желательно — раз в день.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Посуда#Полотенца#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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