Пропахшие жиром кухонные полотенца стираю только так и наслаждаюсь запахом свежести

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Эксперты Telegram-канала по домоводству «Хитрости для дома» уверены, что решить проблему можно очень простым и дешевым способом.
Но сначала разберемся, почему полотенца так сильно засаливаются, а после стирки остается стойкое «масляное» амбре. Все дело, а том, что ткань впитывает в себя масло и жир с посуды. Например, вы помыли сковородку или кастрюлю, а затем насухо вытираете ее полотенцем. Если вдруг на посуде остались следы жира, то они впитаются в ворс. И даже с предварительным замачиванием отстирать такое полотенце, а тем более «выбить» из волокон запах, будет крайне сложно.
Чтобы справиться с проблемой, попробуем воспользоваться натуральным обезжиривателем — лимонной кислотой.
В миску кладем полотенца и тряпочки, которые издают неприятный запах даже после стирки. Добавляем жидкое мыло или шампунь и лимонную кислоту. Заливаем кипятком и оставляем замачиваться на два часа, — делятся рецептом эксперты.
Спустя два часа необходимо прополоскать замоченные полотенца в прохладной воде, а затем простирать в машинке обычным способом. От неприятного запаха прогорклого масла не останется и следа. А все дело в том, что лимонная кислота в сочетании с жидким мылом нейтрализует бактерии, вызывающие запах, и препятствует их размножению.
Ваши полотенца всегда будут благоухать. Также следует помнить, что кухонные полотенца являются рассадником болезнетворных микроорганизмов, поэтому менять их нужно как можно чаще. Желательно — раз в день.
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