Семья Гридневых из Екатеринбурга поборется за три миллиона на федеральном канале

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Пара воспитывает четырех дочерей, однако в шоу примет участие только одна из них, а также бабушка девочек.
Вся семья занимается спортом, ведет активный образ жизни, увлекается рыбалкой и шахматами.
Всего в шоу примут участие 18 семей. Команда каждой семьи состоит из четырех участников в возрасте от 10 до 65 лет. Победителя ждет приз — 3 млн рублей.
В жюри будут Валя Карнавал, Василий Артемьев и другие известные личности, сообщает пресс-служба СТС.
Ранее семья Ханжиных победила в 22-м конкурсе «Молодая семья» в Нижнем Тагиле.