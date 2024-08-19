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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Семья из Екатеринбурга участвует в шоу «Семейные игры. Битва за олимп»

Семья Гридневых из Екатеринбурга поборется за три миллиона на федеральном канале

19 августа 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney

Семья из Екатеринбурга участвует в шоу «Семейные игры. Битва за олимп»

Семья Сергея и Евгении из Екатеринбурга примет участие в новом шоу на телевидении под названием «Семейные игры. Битва за олимп».

Пара воспитывает четырех дочерей, однако в шоу примет участие только одна из них, а также бабушка девочек.

Вся семья занимается спортом, ведет активный образ жизни, увлекается рыбалкой и шахматами.

Всего в шоу примут участие 18 семей. Команда каждой семьи состоит из четырех участников в возрасте от 10 до 65 лет. Победителя ждет приз — 3 млн рублей.

В жюри будут Валя Карнавал, Василий Артемьев и другие известные личности, сообщает пресс-служба СТС.

Ранее семья Ханжиных победила в 22-м конкурсе «Молодая семья» в Нижнем Тагиле.

Семья в Нижнем Тагиле победила в конкурсе на лучшее сельское подворье
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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Деньги#Шоу#Телевидение#Екатеринбург
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