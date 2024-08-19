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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В аэропорту Екатеринбурга силовики поймали дебошира и женщину под веществами

Силовики задержали дебошира и пассажирку под веществами в аэропорту Екатеринбурга

19 августа 2024, 16:28
Фото: Изображение Midjourney

В аэропорту Екатеринбурга силовики поймали дебошира и женщину под веществами

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» транспортная полиция задержала сразу двух нарушителей общественного порядка — мужчину-сквернослова и женщину с подозрительным поведением.

32-летняя гражданка с неадекватным поведением, прилетевшая из Санкт-Петербурга, была замечена в «Кольцово» в пятницу, 16 августа. А дебошира и смутьяна, направлявшегося в Сочи, задержали в воскресенье, 18 августа, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

Подозрительную женщину обнаружили на территории грузового терминала. Сотрудники транспортной полиции, которые участвовали в ее поимке, заметили расширенные зрачки, несвязную речь и странное поведение. О себе она сообщила только то, что прилетела из северной столицы. Петербурженку отправили в дежурную часть на медосвидетельствование, а затем суд дал ей двое суток административного ареста.

А двумя днями позже правоохранители задержали 50-летнего пассажира, который должен был лететь в Сочи, однако во время ожидания рейса поругался с другим пассажиром, начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться. Его также доставили в отделение, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. За мелкое хулиганство дебоширу грозит штраф. А еще ему придется покупать новый билет до Сочи, так как авиакомпания в перелете ему отказала.

Ранее в Ревде мужчина попытался сжечь кафе, так как ему не понравился запах рыбы в заведении.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пассажиры#Наркотики#Аэропорт «Кольцово»#18+#Дебошир#Екатеринбург#Транспортная полиция
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