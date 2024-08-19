Силовики задержали дебошира и пассажирку под веществами в аэропорту Екатеринбурга

А двумя днями позже правоохранители задержали 50-летнего пассажира, который должен был лететь в Сочи, однако во время ожидания рейса поругался с другим пассажиром, начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться. Его также доставили в отделение, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. За мелкое хулиганство дебоширу грозит штраф. А еще ему придется покупать новый билет до Сочи, так как авиакомпания в перелете ему отказала.