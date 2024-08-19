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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Стала известна причина закрытия бара в Екатеринбурге

Стала известна причина закрытия бара в Екатеринбурге

19 августа 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, почему бар Bla Bla Bar в Екатеринбурге временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности.

Во время проверки было обнаружено, что в баре не соблюдаются правила, предотвращающие возникновение пожара, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

Предпринимателю отдали требование о том, что в общепите должна быть приостановлена работа до тех пор, пока не будут ликвидированы выявленные нарушения. В случае неисполнения судебного решения его могут привлечь к ответственности.

Напомним, в Карпинске на месяц закрыли кафе в связи с найденными нарушениями по время проверки. В течение месяца владелец точки должен их устранить.

В Екатеринбурге закрыли скандально известный бар
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