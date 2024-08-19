Стала известна причина закрытия бара в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Во время проверки было обнаружено, что в баре не соблюдаются правила, предотвращающие возникновение пожара, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
Предпринимателю отдали требование о том, что в общепите должна быть приостановлена работа до тех пор, пока не будут ликвидированы выявленные нарушения. В случае неисполнения судебного решения его могут привлечь к ответственности.
Напомним, в Карпинске на месяц закрыли кафе в связи с найденными нарушениями по время проверки. В течение месяца владелец точки должен их устранить.