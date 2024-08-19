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Три необычных способа использовать микроволновку: жизненные лайфхаки на каждый день

Три необычных способа использовать микроволновку: жизненные лайфхаки на каждый день

19 августа 2024, 09:19
Фото: 1MI
Микроволновка давно и прочно вошла в повседневный обиход российских семей. Однако используют ее в основном лишь для разогрева пищи. Мы предлагает вам три новых оригинальных способа использования этого бытового гаджета.

Мало кто удосуживается прочитать инструкцию после покупки микроволновки. И зря! Ведь помимо банального разогрева пищи ее можно использовать по миллиону разных случаев: для варки макарон, супов, каш и даже для гриля — во многих современных агрегатах есть и такая функция. Эксперты портала «Белновости» предлагают вам расширить функционал микроволновой печки, а начать можно с самых простых вещей.

Делаем сок из цитрусовых

Конечно, для этих целей существуют специальные соковыжималки. Но вовсе не обязательно покупать специальное приспособление, чтобы выдавить сок из апельсина и лимона. В этом вам поможет микроволновка. Все очень просто: поместите фрукты внутрь и включите агрегат на 30 секунд. Мощность должна быть выставлена на максимальный уровень.

Когда вы достанете плоды и надрежете кожицу, сок просто потечет ручьем. А объясняется этот трюк очень просто: микроволновка разгоняет молекулы внутри фруктов, мембраны капсул с соком разрываются, и он сам легко вытекает наружу.

Фото: 1MI

Готовим ягодный джем

Обычно хозяйки варят джем на газовой или электроплите. Но попробуйте способ в микроволновке: он более быстрый, к тому же позволяет максимально сохранить витамины и микроэлементы, которые при обычной варке быстро разрушаются.

Итак, отмеряем необходимое количество ягод и сахара в пропорциях, которые вы используете в своих рецептах.

После готовим их в течение получаса в микроволновке. Отправляем массу в блендер с небольшим количеством сока лимона и доводим до однородного состояния, — советуют эксперты.
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Чистим помидоры и баклажаны

В некоторых рецептах с этими овощами необходимо снять кожицу. То еще удовольствие! Обычно приходится ковыряться очень долго, однако если предварительно обработать плоды в микроволновке, то задача многократно упрощается. С помощью зубочистки проколите кожицу в нескольких местах и отправьте овощи в печь на 10-15 секунд при максимальной мощности. Она вздуется и будет легко отходить целыми пластами.

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