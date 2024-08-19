Три необычных способа использовать микроволновку: жизненные лайфхаки на каждый день

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Мало кто удосуживается прочитать инструкцию после покупки микроволновки. И зря! Ведь помимо банального разогрева пищи ее можно использовать по миллиону разных случаев: для варки макарон, супов, каш и даже для гриля — во многих современных агрегатах есть и такая функция. Эксперты портала «Белновости» предлагают вам расширить функционал микроволновой печки, а начать можно с самых простых вещей.
Конечно, для этих целей существуют специальные соковыжималки. Но вовсе не обязательно покупать специальное приспособление, чтобы выдавить сок из апельсина и лимона. В этом вам поможет микроволновка. Все очень просто: поместите фрукты внутрь и включите агрегат на 30 секунд. Мощность должна быть выставлена на максимальный уровень.
Когда вы достанете плоды и надрежете кожицу, сок просто потечет ручьем. А объясняется этот трюк очень просто: микроволновка разгоняет молекулы внутри фруктов, мембраны капсул с соком разрываются, и он сам легко вытекает наружу.
Обычно хозяйки варят джем на газовой или электроплите. Но попробуйте способ в микроволновке: он более быстрый, к тому же позволяет максимально сохранить витамины и микроэлементы, которые при обычной варке быстро разрушаются.
Итак, отмеряем необходимое количество ягод и сахара в пропорциях, которые вы используете в своих рецептах.
После готовим их в течение получаса в микроволновке. Отправляем массу в блендер с небольшим количеством сока лимона и доводим до однородного состояния, — советуют эксперты.
В некоторых рецептах с этими овощами необходимо снять кожицу. То еще удовольствие! Обычно приходится ковыряться очень долго, однако если предварительно обработать плоды в микроволновке, то задача многократно упрощается. С помощью зубочистки проколите кожицу в нескольких местах и отправьте овощи в печь на 10-15 секунд при максимальной мощности. Она вздуется и будет легко отходить целыми пластами.
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