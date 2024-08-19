Три необычных способа использовать микроволновку: жизненные лайфхаки на каждый день

В некоторых рецептах с этими овощами необходимо снять кожицу. То еще удовольствие! Обычно приходится ковыряться очень долго, однако если предварительно обработать плоды в микроволновке, то задача многократно упрощается. С помощью зубочистки проколите кожицу в нескольких местах и отправьте овощи в печь на 10-15 секунд при максимальной мощности. Она вздуется и будет легко отходить целыми пластами.