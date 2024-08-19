«Уральские авиалинии» платят 120 тысяч рублей за стресс

Стоит отметить, что в последнее время «Уральские авиалинии» стали часто фигурировать в различных скандалах. Особенно это касается задержек рейсов. Так, в конце июля из Сочи было задержано 7 авиарейсов компании. Кроме того, 180 человек также ожидали вылета из Перми в Анталью 22 июля, 10 авиарейсов было задержано накануне и в Москве, пишет ИА «УралПолит.ru».