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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице опеки за служебный подлог

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице опеки за служебный подлог

19 августа 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
Суд в Екатеринбурге назначил наказание бывшей сотруднице опеки Евгении Вознесенской за подлог документов.

Суд назначил бывшей сотруднице опеки штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что Евгения Вознесенская обвиняется в служебном подлоге. Следствие выяснило, что в декабре 2022 года вместо проверки условий жизни 6-летнего Далера она просто составила документ, что проверила мальчика и его условия жизни. На тот момент Далер уже был мертв.

16 августа сообщалось о завершении расследования по делу о поножовщине под Сысертью. Коллеги праздновали сдачу объекта, но неожиданно между ними завязалась драка, в результате которой один из мужчин получил ножевое ранение и погиб до приезда скорой.

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