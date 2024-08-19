В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице опеки за служебный подлог

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Суд назначил бывшей сотруднице опеки штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что Евгения Вознесенская обвиняется в служебном подлоге. Следствие выяснило, что в декабре 2022 года вместо проверки условий жизни 6-летнего Далера она просто составила документ, что проверила мальчика и его условия жизни. На тот момент Далер уже был мертв.
16 августа сообщалось о завершении расследования по делу о поножовщине под Сысертью. Коллеги праздновали сдачу объекта, но неожиданно между ними завязалась драка, в результате которой один из мужчин получил ножевое ранение и погиб до приезда скорой.