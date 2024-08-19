В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице опеки за служебный подлог

Напомним, что Евгения Вознесенская обвиняется в служебном подлоге. Следствие выяснило, что в декабре 2022 года вместо проверки условий жизни 6-летнего Далера она просто составила документ, что проверила мальчика и его условия жизни. На тот момент Далер уже был мертв.