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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Камышлове полицейский автомобиль перевернулся по пути на срочный вызов

В Камышлове полицейский УАЗ столкнулся с легковушкой и от удара перевернулся

19 августа 2024, 09:18
Фото: 1MI

В Камышлове полицейский автомобиль перевернулся по пути на срочный вызов

В Камышлове полицейский автомобиль ехал на срочный вызов, когда столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся.

Инцидент произошел 19 августа. Полицейская «буханка» ехала на экстренный вызов, когда столкнулась с другим автомобилем и перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто серьезно не пострадал. Всем травмированным оказали помощь. А вот автомобилям предстоит серьезный ремонт.

По факту произошедшего проводится служебная проверка, сообщает глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Ранее капитан полиции погибла в дорожной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Полиция#УАЗ#Екатеринбург#Инцидент
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