В Камышлове полицейский УАЗ столкнулся с легковушкой и от удара перевернулся

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Инцидент произошел 19 августа. Полицейская «буханка» ехала на экстренный вызов, когда столкнулась с другим автомобилем и перевернулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто серьезно не пострадал. Всем травмированным оказали помощь. А вот автомобилям предстоит серьезный ремонт.
По факту произошедшего проводится служебная проверка, сообщает глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.
Ранее капитан полиции погибла в дорожной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург.