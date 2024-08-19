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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

В Нижнем Тагиле жители трех домов на Вагонке остались без горячей воды

В Нижнем Тагиле жители трех домов на Вагонке остались без горячей воды

19 августа 2024, 10:05
Фото: 1MI
С 11 августа и по настоящее время жители трех домов на Вагонке по улице Ильича 8, Ильича 10 и Академика Патона 2 живут без горячей воды. Воду перекрыли, но на этом все. Никаких работ по устранению проблемы, по словам местных жителей, не проводится до сих пор.

Причиной стала авария, произошедшая в одном из домов. Аварийная бригада слесарей перекрыла горячую воду, но работы по устранению проблемы до сих пор не ведутся. В квартирах становится холодно, и люди вынуждены тратить электричество для подогрева воды. Это создает дополнительные финансовые затраты для жителей. По словам жителей, аварийная служба города на вопросы собственников дома отвечать отказывается. Им говорят, что этот вопрос к ним не относится. Более того, местные говорят, что подобные проблемы с водоснабжением возникают регулярно.

Я не понимаю, почему каждый месяц наши дома остаются без горячей или холодной воды. Может, весь вопрос в квалификации рабочих данной организации, — написала в редакцию TagilCity.ru Ирина Шилова, жительница одного из домов.
Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии
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Собственник квартир с указанных адресов решили объединить свои силы уже начали составлять коллективное письмо в приемную губернатора.

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