В Нижнем Тагиле жители трех домов на Вагонке остались без горячей воды

Причиной стала авария, произошедшая в одном из домов. Аварийная бригада слесарей перекрыла горячую воду, но работы по устранению проблемы до сих пор не ведутся. В квартирах становится холодно, и люди вынуждены тратить электричество для подогрева воды. Это создает дополнительные финансовые затраты для жителей. По словам жителей, аварийная служба города на вопросы собственников дома отвечать отказывается. Им говорят, что этот вопрос к ним не относится. Более того, местные говорят, что подобные проблемы с водоснабжением возникают регулярно.