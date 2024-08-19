В Свердловской области к набору контрактников в Минобороны подключились силовики

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Теперь кроме судебных приставов, агитацией занимаются силовики и служащие муниципалитетов.
Как отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Виктор Валенцов, должники получают возможность избавиться от долгов и решить таким образом ошибки прошлого.
На сегодняшний день единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны составляет 1 млн рублей.
Напомним, в зону СВО отправился тагильский депутат-кардиохирург.