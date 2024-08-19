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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

В Свердловской области накопивших долги мужчин приглашают на военную службу

В Свердловской области к набору контрактников в Минобороны подключились силовики

19 августа 2024, 13:44
Фото: 1MI

В Свердловской области накопивших долги мужчин приглашают на военную службу

Свердловчане, имеющие большие долги, имеют возможность заключить контракт с Минобороны и таким образом погасить свою задолженность.

Теперь кроме судебных приставов, агитацией занимаются силовики и служащие муниципалитетов.

Как отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Виктор Валенцов, должники получают возможность избавиться от долгов и решить таким образом ошибки прошлого.

На сегодняшний день единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны составляет 1 млн рублей.

Напомним, в зону СВО отправился тагильский депутат-кардиохирург.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Контракт#Долг#Минобороны россии#Минобороны#Екатеринбург
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