В Свердловской области суд оштрафовал детский сад за травмы ребенка

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
2-летний мальчик в 2023 году упал со стула в мини-садике в Арамиле и сломал ногу. В больнице оценили такой перелом как средний вред здоровью. Прокуратура заинтересовалась этим делом и подала в суд.
Сысертский городской суд взыскал 40 тысяч компенсации с владелицы садика, однако такой приговор не устроил государственного обвинителя. Областной суд увеличил компенсацию до 100 тысяч рублей. Интересно, что мини-садик работал без лицензии и какой-либо регистрации, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
5 августа стало известно о судебном решении в пользу пострадавшего мальчика в одной из спортшкол Кировграда. Тренер допустил парня до занятий без части медицинских справок, что привело к травмированию. Теперь школа должна выплатить компенсацию.