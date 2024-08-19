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Updated Сегодня, 06:46

В Свердловской области суд оштрафовал детский сад за травмы ребенка

В Свердловской области суд оштрафовал детский сад за травмы ребенка

19 августа 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
В Арамиле суд оштрафовала мини-садик за сломанную ребенком ногу.

2-летний мальчик в 2023 году упал со стула в мини-садике в Арамиле и сломал ногу. В больнице оценили такой перелом как средний вред здоровью. Прокуратура заинтересовалась этим делом и подала в суд.

Сысертский городской суд взыскал 40 тысяч компенсации с владелицы садика, однако такой приговор не устроил государственного обвинителя. Областной суд увеличил компенсацию до 100 тысяч рублей. Интересно, что мини-садик работал без лицензии и какой-либо регистрации, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

5 августа стало известно о судебном решении в пользу пострадавшего мальчика в одной из спортшкол Кировграда. Тренер допустил парня до занятий без части медицинских справок, что привело к травмированию. Теперь школа должна выплатить компенсацию.

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