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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Свердловской области ученика отчислили из школы, хотя в аттестате были только 4 и 5

В Свердловской области ученика отчислили из школы, хотя в аттестате были только 4 и 5

19 августа 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ученика отчислили из школы после 9 класса, несмотря на то, что в аттестате у мальчика оценки 4 и 5.

Ученику из екатеринбургского лицея № 130 не позволили продолжить обучение в десятом классе.

Директор школы объяснил отказ тем, что мальчик не прошел по конкурсу в профильные классы, а других в школе нет. Кроме того, руководитель образовательного учреждения в качестве аргумента привел тот факт, что ребенок не участвовал в олимпиаде. Таким образом, по словам директора, отказ правомерен.

Родители мальчика не захотели мириться с данной ситуацией и обратились в администрацию Екатеринбурга и в департамент образования. Там им объяснили, что отказ законный и родителям стоит поискать место в другой школе.

Однако семья не сдается. Отец мальчика обратился в прокуратуру.

Ранее мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Школа#Екатеринбург#Инцидент
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