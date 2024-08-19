В Свердловской области ученика отчислили из школы, хотя в аттестате были только 4 и 5

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Ученику из екатеринбургского лицея № 130 не позволили продолжить обучение в десятом классе.
Директор школы объяснил отказ тем, что мальчик не прошел по конкурсу в профильные классы, а других в школе нет. Кроме того, руководитель образовательного учреждения в качестве аргумента привел тот факт, что ребенок не участвовал в олимпиаде. Таким образом, по словам директора, отказ правомерен.
Родители мальчика не захотели мириться с данной ситуацией и обратились в администрацию Екатеринбурга и в департамент образования. Там им объяснили, что отказ законный и родителям стоит поискать место в другой школе.
Однако семья не сдается. Отец мальчика обратился в прокуратуру.
Ранее мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году.