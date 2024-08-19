В Свердловской области ученика отчислили из школы, хотя в аттестате были только 4 и 5

Директор школы объяснил отказ тем, что мальчик не прошел по конкурсу в профильные классы, а других в школе нет. Кроме того, руководитель образовательного учреждения в качестве аргумента привел тот факт, что ребенок не участвовал в олимпиаде. Таким образом, по словам директора, отказ правомерен.