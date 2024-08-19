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Published Сегодня, 08:39

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Updated Сегодня, 08:43

В Тавде на берегу реки Карабашка нашли мертвыми мужа и жену

В Тавде у реки Карабашка наши тела супружеской пары рыбаков

19 августа 2024, 08:39
Фото: 1MI

В Тавде на берегу реки Карабашка нашли мертвыми мужа и жену

В Тавде у реки Карабашка наши тела супружеской пары рыбаков.

76-летний мужчина и 75-летняя женщина обнаружены мертвыми у реки. Одно тело лежало в воде, а второе около автомобиля.

Известно, что накануне пара взяла удочки и поехала на рыбалку.

Глава Тавды Валентин Миронов, предположил, что, вероятно, берег обвалился и женщина упала в воду. Скорее всего она утонула. Муж ее вытащил из воды и ему стало плохо с сердцем. По звонкам с его телефона определили что происшествие случилось в 10 часов утра.

По словам родных, вскрытия пока не было, поэтому точная причина еще неизвестна.

В Екатеринбурге рядом с Белой башней найдено тело мужчины.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Рыбаки#Умершие#18+#Екатеринбург#Инцидент
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