В Тавде у реки Карабашка наши тела супружеской пары рыбаков.

Глава Тавды Валентин Миронов, предположил, что, вероятно, берег обвалился и женщина упала в воду. Скорее всего она утонула. Муж ее вытащил из воды и ему стало плохо с сердцем. По звонкам с его телефона определили что происшествие случилось в 10 часов утра.