В Тавде у реки Карабашка наши тела супружеской пары рыбаков.

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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76-летний мужчина и 75-летняя женщина обнаружены мертвыми у реки. Одно тело лежало в воде, а второе около автомобиля.
Известно, что накануне пара взяла удочки и поехала на рыбалку.
Глава Тавды Валентин Миронов, предположил, что, вероятно, берег обвалился и женщина упала в воду. Скорее всего она утонула. Муж ее вытащил из воды и ему стало плохо с сердцем. По звонкам с его телефона определили что происшествие случилось в 10 часов утра.
По словам родных, вскрытия пока не было, поэтому точная причина еще неизвестна.
В Екатеринбурге рядом с Белой башней найдено тело мужчины.