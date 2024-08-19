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Виновник ДТП у «Алатыря» отправлен в исправительный центр Нижнего Тагила

Виновник ДТП у «Алатыря» отправлен в исправительный центр Нижнего Тагила

19 августа 2024, 11:51
Фото: 1MI
Виновника смертельного ДТП в Екатеринбурге Владимира Васильева отправили в исправцентр Нижнего Тагила. Ранее он отбывал назначенный срок в Чувашии.

Осужденный некоторое время назад подавал прошение об УДО. Весной 2024 года Алатырский суд просьбу удовлетворил, однако Верховный суд Чувашии принял решение об отмене, пишет «КП-Екатеринбург».

Новое судебное заседание было назначено на 19 августа, однако его решили перенести из-за перевода в другую колонию. Также в связи с этим дело Васильева переправили в один из районных судов Нижнего Тагила.

Напомним, екатеринбуржец совершил массовую аварию в августе 2019 года на перекрестке улиц Малышева — Московская. В результате ЧП скончались два человека. В 2022 году водителя приговорили к восьми годам и 11 месяцам тюрьмы.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Суд#Уголовное дело#Осужденный#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Исправительный центр
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