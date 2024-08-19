Виновник ДТП у «Алатыря» отправлен в исправительный центр Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Осужденный некоторое время назад подавал прошение об УДО. Весной 2024 года Алатырский суд просьбу удовлетворил, однако Верховный суд Чувашии принял решение об отмене, пишет «КП-Екатеринбург».
Новое судебное заседание было назначено на 19 августа, однако его решили перенести из-за перевода в другую колонию. Также в связи с этим дело Васильева переправили в один из районных судов Нижнего Тагила.
Напомним, екатеринбуржец совершил массовую аварию в августе 2019 года на перекрестке улиц Малышева — Московская. В результате ЧП скончались два человека. В 2022 году водителя приговорили к восьми годам и 11 месяцам тюрьмы.