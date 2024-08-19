Вице-мэр Екатеринбурга назвал запрет смартфонов в школах маразмом

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Шевченко уверен, что нельзя безоговорочно запретить гаджеты. Он привел в пример ситуацию с уроком в музее, когда просят навести девайс на QR-код. Дети сделать этого не смогут, так как им запрещено, пишет Ура.ру.
Он отметил, что не стоит доводить до маразма ситуацию, так как есть много вещей, которые без телефона сделать не получится.
Забирать ли смартфоны на уроке, должен педагог, добавляет чиновник.
Напомним, с 1 сентября в России вводится запрет на использование телефонов во время уроков. Исключением являются только экстренные ситуации.