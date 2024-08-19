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Вице-мэр Екатеринбурга назвал запрет смартфонов в школах маразмом

Вице-мэр Екатеринбурга назвал запрет смартфонов в школах маразмом

19 августа 2024, 11:00
Фото: 1MI
Замглавы Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко считает, что нельзя полностью запрещать детям использовать смартфоны в школах. Решение же при этом должны принимать сами учителя.

Шевченко уверен, что нельзя безоговорочно запретить гаджеты. Он привел в пример ситуацию с уроком в музее, когда просят навести девайс на QR-код. Дети сделать этого не смогут, так как им запрещено, пишет Ура.ру.

Он отметил, что не стоит доводить до маразма ситуацию, так как есть много вещей, которые без телефона сделать не получится.

Забирать ли смартфоны на уроке, должен педагог, добавляет чиновник.

Напомним, с 1 сентября в России вводится запрет на использование телефонов во время уроков. Исключением являются только экстренные ситуации.

#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Школа#Учитель#Смартфон#Екатеринбург#Константин Шевченко
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