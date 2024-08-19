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Published Сегодня, 14:36

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Updated Сегодня, 14:38

Внука Росселя поймали на опасных гонках на свердловских дорогах

Внук экс-губернатора Росселя устроил опасные гонки под Екатеринбургом

19 августа 2024, 14:36
Фото: Изображение Midjourney

Внука Росселя поймали на опасных гонках на свердловских дорогах

Александр Россель на люксовом автомобиле устроил игру в «догонялки» с другой дорогой машиной на Сибирском тракте под Екатеринбургом.

Дорогое авто Росселя-младшего очевидцы сняли на Сибирском тракте. Водитель летел по «встречке», пишет Ural Mash.

Синий спорткар Porsche гнался за машиной такой же марки желтого цвета. Водители не посчитали нужным притормозить даже перед пешеходным переходом.

По факту нарушений правил дорожного движения проверку начала Госавтоинспекция Свердловской области.

Ранее свердловский гонщик Сергей Карякин чуть не сгорел в собственном авто во время спортивных заездов в Монголии.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Свердловская область#Эдуард Россель#ГАИ#Гонки#18+#Екатеринбург#Лихач
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