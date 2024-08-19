Внук экс-губернатора Росселя устроил опасные гонки под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Дорогое авто Росселя-младшего очевидцы сняли на Сибирском тракте. Водитель летел по «встречке», пишет Ural Mash.
Синий спорткар Porsche гнался за машиной такой же марки желтого цвета. Водители не посчитали нужным притормозить даже перед пешеходным переходом.
По факту нарушений правил дорожного движения проверку начала Госавтоинспекция Свердловской области.
Ранее свердловский гонщик Сергей Карякин чуть не сгорел в собственном авто во время спортивных заездов в Монголии.