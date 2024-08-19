Заморозки ожидаются в Екатеринбурге в конце недели

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Возможно поступление холодного воздуха на территорию региона с полуострова Таймыр, из-за чего в ночное время может похолодать почти до нуля градусов, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
19 августа в Свердловской области днем потеплеет до +22 градусов. Вероятны небольшие осадки и облачная погода с прояснениями. К ночи станет холоднее до +12… +14 градусов.
Напомним, на минувшей неделе в Свердловской области была теплая погода, а также периодически шли дожди.