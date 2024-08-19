tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Осенняя погода придет в Екатеринбург

Заморозки ожидаются в Екатеринбурге в конце недели

19 августа 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney

Осенняя погода придет в Екатеринбург

Синоптик Алексей Пулин рассказал о погоде, которая придет 24 августа 2024 года, к концу текущей недели.

Возможно поступление холодного воздуха на территорию региона с полуострова Таймыр, из-за чего в ночное время может похолодать почти до нуля градусов, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

19 августа в Свердловской области днем потеплеет до +22 градусов. Вероятны небольшие осадки и облачная погода с прояснениями. К ночи станет холоднее до +12… +14 градусов.

Напомним, на минувшей неделе в Свердловской области была теплая погода, а также периодически шли дожди.

Холодно и дождливо: какой будет погода в Свердловской области в августе
Узнать подробнее
Читайте также:
Заморозки до +1 градуса ожидаются в Свердловской областиПохолодание ожидается в Свердловской области из-за арктического циклонаОсадки и похолодание ожидаются в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Температура#Осадки#Погода#Похолодание#Заморозки#Окружающая среда#Природа#Осень#Холодный воздух#Екатеринбург#Синоптик
Подпишитесь
Три проекционных пешеходных перехода появятся у школы в центре Нижнего Тагила
Вчера, 14:05
31 миллион выманили за неделю мошенники у жителей Екатеринбурга
Вчера, 10:38
Александр Харламцев стал чемпионом России 2024 по гребному слалому в каноэ-одиночке
17 августа, 11:06
Пропавшего пенсионера разыскивают в Нижнем Тагиле четвертые сутки
Вчера, 09:27
Под Екатеринбургом найден гриб размером с голову
Вчера, 11:43
Больше десятка подростков схватила ночью полиция в Екатеринбурге
Вчера, 11:47