Желтые пятна на шторах выведет желтый порошок: записывайте до смешного простой рецепт

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Отстирывать застарелые желтые пятна мы будем с помощью старого проверенного средства, которое прекрасно выводит пятна практически с любых тканей, в том числе деликатных. Речь идет о горчице. О том, как правильно постирать и отбелить шторы с помощью этого желтого порошка, рассказывает эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова.
Беру ковш и завариваю в нем пять столовых ложек горчицы. Через 15 минут все процеживаю через очень мелкое сито. К раствору обязательно добавляю хозяйственное мыло и пять литров горячей воды. Оставляю занавеску в этом растворе на несколько часов, — советует эксперт.
За это время ткань существенно побелеет, однако на ней могут появиться желтые разводы, которых ранее не было. Смущать этот факт не должен, предупреждает Марина Жукова. Занавеску необходимо прополоскать вручную в прохладной воде и отжать, чтобы в барабане стиральной машины не образовывалось слишком много пены.
Результат после стирки с горчицей поражает: если сравнить постиранную штору с парной, которую не замачивали в горчичном растворе, то она будет намного белее и чище. А все благодаря горчице, с помощью которой можно вывести практически любые пятна — от травы и шоколада, от помады, вина и сока, от кетчупа и варенья.
Ну, а еще горчичную воду используют для ополаскивания при ручной стирке для сохранения яркого цвета вещей.
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