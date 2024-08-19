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Эксперт Жукова: застиранную штору поможет привести в порядок горчичный порошок

Желтые пятна на шторах выведет желтый порошок: записывайте до смешного простой рецепт

19 августа 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт Жукова: застиранную штору поможет привести в порядок горчичный порошок

Старые шторы нередко сереют от частых стирок и покрываются желтыми пятнами непонятного происхождения. Вывести их довольно трудно. Как правило, хозяйки используют отбеливатели. Однако есть более мягкий и дешевый способ добиться белизны.

Отстирывать застарелые желтые пятна мы будем с помощью старого проверенного средства, которое прекрасно выводит пятна практически с любых тканей, в том числе деликатных. Речь идет о горчице. О том, как правильно постирать и отбелить шторы с помощью этого желтого порошка, рассказывает эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова.

Беру ковш и завариваю в нем пять столовых ложек горчицы. Через 15 минут все процеживаю через очень мелкое сито. К раствору обязательно добавляю хозяйственное мыло и пять литров горячей воды. Оставляю занавеску в этом растворе на несколько часов, — советует эксперт.
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За это время ткань существенно побелеет, однако на ней могут появиться желтые разводы, которых ранее не было. Смущать этот факт не должен, предупреждает Марина Жукова. Занавеску необходимо прополоскать вручную в прохладной воде и отжать, чтобы в барабане стиральной машины не образовывалось слишком много пены.

Результат после стирки с горчицей поражает: если сравнить постиранную штору с парной, которую не замачивали в горчичном растворе, то она будет намного белее и чище. А все благодаря горчице, с помощью которой можно вывести практически любые пятна — от травы и шоколада, от помады, вина и сока, от кетчупа и варенья.

Ну, а еще горчичную воду используют для ополаскивания при ручной стирке для сохранения яркого цвета вещей.

Ранее Марина Жукова также рассказала, как помыть окна без полос и разводов.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Стирка#Горчица#Лайфхаки#Шторы#Дом и сад#КЦ
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