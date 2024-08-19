Желтые пятна на шторах выведет желтый порошок: записывайте до смешного простой рецепт

Результат после стирки с горчицей поражает: если сравнить постиранную штору с парной, которую не замачивали в горчичном растворе, то она будет намного белее и чище. А все благодаря горчице, с помощью которой можно вывести практически любые пятна — от травы и шоколада, от помады, вина и сока, от кетчупа и варенья.