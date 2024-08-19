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Жители Свердловской области нашли в лесу голубые грибы

Жители Свердловской области нашли в лесу голубые грибы

19 августа 2024, 05:30
Фото: Группа ВКонтакте «Тагильские грибники»
В Свердловской области местные жители обнаружили в лесу грибы голубого цвета.

Выяснилось, что название данных грибов — строфария голубая, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильские грибники».

Строфария растет в лесу с июня до начала ноября. Этот гриб можно есть, однако его нечасто употребляют в пищу.

Напомним, в лесу под Екатеринбургом был найден огромный белый гриб, который весил два килограмма. Его обнаружила семья, вышедшая на охоту. Шляпка у него оказалась червивой, а ножка пригодной к употреблению.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Лес#Окружающая среда#Грибы#Природа#Грибники#Екатеринбург
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