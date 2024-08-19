Жители Свердловской области нашли в лесу голубые грибы

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Выяснилось, что название данных грибов — строфария голубая, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильские грибники».
Строфария растет в лесу с июня до начала ноября. Этот гриб можно есть, однако его нечасто употребляют в пищу.
Напомним, в лесу под Екатеринбургом был найден огромный белый гриб, который весил два килограмма. Его обнаружила семья, вышедшая на охоту. Шляпка у него оказалась червивой, а ножка пригодной к употреблению.