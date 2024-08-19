Змея набросилась на 8-летнего ребенка под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Во время случившегося ребенок находился во дворе частного дома в поселке Шабры. В какой-то момент змея на него набросилась и укусила. В результате малыш попал в детскую областную больницу, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
В больнице сообщили, что пострадавший получает все необходимое. Его состояние оценивается как удовлетворительное. За ним наблюдают врачи. Какая конкретно змея напала на ребенка неизвестно.
Ранее стало известно, что жительницу Новоуральска укусила гадюка. Женщина попала в реанимацию. Уже через две недели она поправилась и была отпущена домой.