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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

Под Екатеринбургом 8-летний ребенок оказался в больнице после укуса змеи

Змея набросилась на 8-летнего ребенка под Екатеринбургом

19 августа 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney

Под Екатеринбургом 8-летний ребенок оказался в больнице после укуса змеи

Змея напала на 8-летнего ребенка. Он попал в больницу. Инцидент случился под Екатеринбургом.

Во время случившегося ребенок находился во дворе частного дома в поселке Шабры. В какой-то момент змея на него набросилась и укусила. В результате малыш попал в детскую областную больницу, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

В больнице сообщили, что пострадавший получает все необходимое. Его состояние оценивается как удовлетворительное. За ним наблюдают врачи. Какая конкретно змея напала на ребенка неизвестно.

Ранее стало известно, что жительницу Новоуральска укусила гадюка. Женщина попала в реанимацию. Уже через две недели она поправилась и была отпущена домой.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Больница#Дети#Свердловская область#Укус#Нападение#Змея#Екатеринбург
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