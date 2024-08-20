Доктор заявила о заболеваниях, которые могут развиться из-за кондиционера

Posted 20 августа, 11:04
Published 20 августа, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Многие владельцы кондиционеров уверены, что это чудо техники полностью безопасно для человеческого организма. Однако это не совсем так. Эксперт по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова раскрыла, какие болезни может спровоцировать кондиционер.
Когда речь заходит о кондиционерах, многие сразу думают о простудах. Но использование таких устройств может также спровоцировать грибковые, бактериальные и вирусные инфекции. Вероятность заражения значительно возрастает, если не производить регулярную дезинфекцию и смену фильтров, пишет ИА RuNews24.ru.
Одним из возможных последствий является синусит — из-за этого недуга воспаляется слизистая оболочка носа и околоносовых пазух.
Наиболее вредным считается бактериальный менингит, который развивается стремительно и проявляется сильными мигренями, тошнотой, рвотой и общей слабостью. Эта болезнь даже приводит к утрате когнитивных функций, инвалидности, а в некоторых случаях — смерти.
«В более чем половине случаев тяжелой генерализованной формы такой инфекции возможен летальный исход в течение 24 часов», — подчеркнула врач.
Кроме того, кондиционер может стать причиной заболевания легионеров, которое легко спутать с пневмонией из-за схожести симптомов.
Специалисты рекомендуют проводить техническое обслуживание кондиционеров как минимум раз в год, желательно перед началом активного сезона.