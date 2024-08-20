Дорогие порошки больше не покупаю, все стираю «Лотосом»: дело в секретном ингредиенте

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Все мы помним одну телевизионную рекламу, которую постоянно крутили несколько лет назад. Ее нехитрый посыл состоял в том, что если при стирке дешевым и дорогим порошком не видно разницы, то зачем платить больше. Эксперты Telegram-канала «Хозяюшка» абсолютно уверены в истинности этого рекламного слогана, поэтому предлагают воспользоваться одним народным средством, которое значительно улучшит качество стирки.
Об уникальных свойствах этого средства хорошо знали хозяйки в СССР, а за неимением другой бытовой химии часто шли на хитрость и применяли то, что можно было купить в хозяйственном магазине или аптеке. Речь идет о нашатырном спирте, уникальном по своим свойствам усилителе порошка. Он подходит практически для любых вещей, кроме деликатных тканей — в частности, шерсти и шелка. Но остальные белые и цветные вещи только скажут вам «спасибо», если вы постираете их с добавлением нашатыря: ведь он способен усилить яркость красок на цветном белье или придать сверкающую белизну серой застиранной простыни или медицинскому халату.
Для стирки нам потребуются:
Средство наливаем в воду и перемешиваем, а затем льем прямо на одежду в барабан машины. Смешивать нашатырь с порошком и заливать его в лоток не рекомендуется, так как средство очень быстро выдыхается.
Важно запомнить, что слишком часто использовать нашатырный спирт в стиральной машине не стоит: это может пагубно сказаться на ее резиновых частях.
А вот при ручной стирке никаких ограничений нет: замачивайте и стирайте с нашатырным спиртом. Единственное, о чем нужно подумать, это о мерах безопасности: нашатырь — довольно едкое вещество, поэтому при контакте с ним желательно надеть респиратор, а на руки — перчатки.
А еще вы могли не знать об этих важных нюансах машинной стирки — теперь ваше постельное белье не будет рваться и выцветать.