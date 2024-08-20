tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Дорогие порошки больше не покупаю, все стираю «Лотосом»: дело в секретном ингредиенте

Дорогие порошки больше не покупаю, все стираю «Лотосом»: дело в секретном ингредиенте

20 августа 2024, 14:21
Фото: tagilcity.ru
Сегодня на полках магазинов можно найти огромное количество разных стиральных порошков — от очень дорогих до копеечных. Не все знают, но усилить качества любого порошка до класса «люкс» можно с помощью народного средства.

Все мы помним одну телевизионную рекламу, которую постоянно крутили несколько лет назад. Ее нехитрый посыл состоял в том, что если при стирке дешевым и дорогим порошком не видно разницы, то зачем платить больше. Эксперты Telegram-канала «Хозяюшка» абсолютно уверены в истинности этого рекламного слогана, поэтому предлагают воспользоваться одним народным средством, которое значительно улучшит качество стирки.

Мухи будут пролетать мимо ваших окон: как легко избавиться от приставучих насекомых
Узнать подробнее

Об уникальных свойствах этого средства хорошо знали хозяйки в СССР, а за неимением другой бытовой химии часто шли на хитрость и применяли то, что можно было купить в хозяйственном магазине или аптеке. Речь идет о нашатырном спирте, уникальном по своим свойствам усилителе порошка. Он подходит практически для любых вещей, кроме деликатных тканей — в частности, шерсти и шелка. Но остальные белые и цветные вещи только скажут вам «спасибо», если вы постираете их с добавлением нашатыря: ведь он способен усилить яркость красок на цветном белье или придать сверкающую белизну серой застиранной простыни или медицинскому халату.

Фото: 1MI

Для стирки нам потребуются:

  • стакан воды;
  • 3-4 ложки нашатырного спирта.

Средство наливаем в воду и перемешиваем, а затем льем прямо на одежду в барабан машины. Смешивать нашатырь с порошком и заливать его в лоток не рекомендуется, так как средство очень быстро выдыхается.

Важно запомнить, что слишком часто использовать нашатырный спирт в стиральной машине не стоит: это может пагубно сказаться на ее резиновых частях.

А вот при ручной стирке никаких ограничений нет: замачивайте и стирайте с нашатырным спиртом. Единственное, о чем нужно подумать, это о мерах безопасности: нашатырь — довольно едкое вещество, поэтому при контакте с ним желательно надеть респиратор, а на руки — перчатки.

А еще вы могли не знать об этих важных нюансах машинной стирки — теперь ваше постельное белье не будет рваться и выцветать.

Желтые пятна на шторах выведет желтый порошок: записывайте до смешного простой рецепт
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропахшие жиром кухонные полотенца стираю только так и наслаждаюсь запахом свежестиНе махровое полотенце, а наждачка: как вернуть мягкость вещам при стиркеЗабудете о разводах и пятнах от порошка после стирки: вот что вы делали неправильно
#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Окружающая среда#Стиральные машины#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Жителей и гостей Нижнего Тагила будут досматривать на ж/д вокзале
Сегодня, 09:32
Новый большой скейт-парк появится в парке Победы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:29
В Нижнем Тагиле отправили за решетку киллера из 90-х
Сегодня, 06:57
В Нижнем Тагиле отреставрируют детский клуб «Рудничок»
Сегодня, 12:03
В Екатеринбурге сдают в аренду бомбоубежище
Сегодня, 09:07
В Свердловской области вскрыли квартиру бойца СВО и выставили его вещи за порог
Сегодня, 08:33