Дорогие порошки больше не покупаю, все стираю «Лотосом»: дело в секретном ингредиенте

Об уникальных свойствах этого средства хорошо знали хозяйки в СССР, а за неимением другой бытовой химии часто шли на хитрость и применяли то, что можно было купить в хозяйственном магазине или аптеке. Речь идет о нашатырном спирте, уникальном по своим свойствам усилителе порошка. Он подходит практически для любых вещей, кроме деликатных тканей — в частности, шерсти и шелка. Но остальные белые и цветные вещи только скажут вам «спасибо», если вы постираете их с добавлением нашатыря: ведь он способен усилить яркость красок на цветном белье или придать сверкающую белизну серой застиранной простыни или медицинскому халату.