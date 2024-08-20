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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Досмотр на вокзале, закрытая дорога на Вагонке, временный мост в Тагиле и скейт-парк

Досмотр на вокзале, закрытая дорога на Вагонке, временный мост в Тагиле и скейт-парк

20 августа 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
На ж/д вокзале в Тагиле построят досмотровый павильон. Уволенный тагильский гаишник пытается вернуть должность через суд. Дорогу на Вагонке закроют на 5 дней. В городе появится временный мост. В парке Победы построят новый скейт-парк. Итоги Тагила и области за 20 августа — в нашем ежедневном обзоре.

В Нижнем Тагиле на железнодорожном вокзале строят досмотровый павильон. Тагильчане и гости города смогут попасть на вокзал только после осмотра багажа. Эта мера необходима для обеспечения транспортной и антитеррористической безопасности.

Жителей и гостей Нижнего Тагила будут досматривать на ж/д вокзале
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Уволенный в связи с делом о взятках в тагильском РЭО ГАИ майор Ветошкин попытался через суд вернуть себе должность, а также добиться выплаты среднего заработка. Однако судья в прошении отказал.

В Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ судится с начальством
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Движение по улице Тимирязева в Тагиле будет перекрыто на пять дней на участке от Мечникова до Вагоностроителей. Ремонтные работы проводит «Водоканал-НТ». Автомобилистам рекомендовано заранее выбирать пути объезда.

На пять дней перекроют для проезда дорогу на Вагонке в Нижнем Тагиле
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В Тагиле на время ремонта плотины на Челюскинцев решили построить временный мост, сообщил мэр Владислав Пинаев. Стоимость сооружения, которое протянется от улицы Береговой-Ударной до заводоуправления, составляет 500 млн рублей.

Мэр Нижнего Тагила рассказал, где построят временный мост
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Новый скейт-парк для начинающих спортсменов и скейтеров среднего уровня появится в тагильском парке Победы. Подрядчику, с которым мэрия заключит контракт, предстоит сначала демонтировать старые конструкции. Парк расположится на площади 35×21 метр.

Новый большой скейт-парк появится в парке Победы в Нижнем Тагиле
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