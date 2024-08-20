Досмотр на вокзале, закрытая дорога на Вагонке, временный мост в Тагиле и скейт-парк

На ж/д вокзале в Тагиле построят досмотровый павильон. Уволенный тагильский гаишник пытается вернуть должность через суд. Дорогу на Вагонке закроют на 5 дней. В городе появится временный мост. В парке Победы построят новый скейт-парк. Итоги Тагила и области за 20 августа — в нашем ежедневном обзоре.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле