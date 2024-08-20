Досмотр на вокзале, закрытая дорога на Вагонке, временный мост в Тагиле и скейт-парк

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В Нижнем Тагиле на железнодорожном вокзале строят досмотровый павильон. Тагильчане и гости города смогут попасть на вокзал только после осмотра багажа. Эта мера необходима для обеспечения транспортной и антитеррористической безопасности.
Уволенный в связи с делом о взятках в тагильском РЭО ГАИ майор Ветошкин попытался через суд вернуть себе должность, а также добиться выплаты среднего заработка. Однако судья в прошении отказал.
Движение по улице Тимирязева в Тагиле будет перекрыто на пять дней на участке от Мечникова до Вагоностроителей. Ремонтные работы проводит «Водоканал-НТ». Автомобилистам рекомендовано заранее выбирать пути объезда.
В Тагиле на время ремонта плотины на Челюскинцев решили построить временный мост, сообщил мэр Владислав Пинаев. Стоимость сооружения, которое протянется от улицы Береговой-Ударной до заводоуправления, составляет 500 млн рублей.
Новый скейт-парк для начинающих спортсменов и скейтеров среднего уровня появится в тагильском парке Победы. Подрядчику, с которым мэрия заключит контракт, предстоит сначала демонтировать старые конструкции. Парк расположится на площади 35×21 метр.