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Два новых внедорожника закупает для нужд администрация Нижнего Тагила

Два новых внедорожника закупает для нужд администрация Нижнего Тагила

20 августа 2024, 12:47
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила объявила закупку на два автомобиля УАЗ Патриот. Начальная цена контракта составляет 4,5 миллиона рублей.

Машины необходимо доставить в Нижний Тагил с завода-изготовителя до 1 октября 2024 года. Разрешение на закупку выдал Минпромторг России.

Определены технические характеристики автомобилей. Они должны быть изготовлены не позднее 2023 года, с подключаемым передним приводом и механической коробкой передач. Возить каждая машина сможет до пяти человек.

Также в них необходимы установка навигации с картами РФ, дополнительного отопителя и подогрева кресел, розетки на центральной консоли, бортового компьютера, гидроусилителя руля, сигнализации, выяснила редакция TagilCity.ru.

А в Свердловской области на закупку новых автобусов для региона было выделено 1,5 миллиарда рублей.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Администрация#Автомобиль#УАЗ#Поставка#Екатеринбург#Закупка
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