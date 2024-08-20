Два новых внедорожника закупает для нужд администрация Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Машины необходимо доставить в Нижний Тагил с завода-изготовителя до 1 октября 2024 года. Разрешение на закупку выдал Минпромторг России.
Определены технические характеристики автомобилей. Они должны быть изготовлены не позднее 2023 года, с подключаемым передним приводом и механической коробкой передач. Возить каждая машина сможет до пяти человек.
Также в них необходимы установка навигации с картами РФ, дополнительного отопителя и подогрева кресел, розетки на центральной консоли, бортового компьютера, гидроусилителя руля, сигнализации, выяснила редакция TagilCity.ru.
А в Свердловской области на закупку новых автобусов для региона было выделено 1,5 миллиарда рублей.