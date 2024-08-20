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Трое человек пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

Два пенсионера на автомобилях не поделили дорогу в Нижнем Тагиле

20 августа 2024, 03:31
Фото: 1MI

Трое человек пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 68-летний водитель автомобиля Skoda Yeti столкнулся с автомобилем Nissan Almera, которым управлял 70-летний мужчина. ДТП произошло на Кушвинской улице 16 августа 2024 года.

Водитель Skoda ехал на встречной полосе по улице, где одностороннее движение. В какой-то момент он столкнулся с другой иномаркой, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ГИБДД.

В результате аварии пострадали оба мужчины, а также пассажирка Skoda. Один из водителей отказался от госпитализации, двух других пострадавших отвезли в медучреждение. Автомобилисты были в трезвом состоянии.

Напомним, 19 августа 2024 года в Екатеринбурге машина врезалась в ограждение детского сада. После этого водитель вышел из салона и скрылся.

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