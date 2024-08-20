Два пенсионера на автомобилях не поделили дорогу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Водитель Skoda ехал на встречной полосе по улице, где одностороннее движение. В какой-то момент он столкнулся с другой иномаркой, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ГИБДД.
В результате аварии пострадали оба мужчины, а также пассажирка Skoda. Один из водителей отказался от госпитализации, двух других пострадавших отвезли в медучреждение. Автомобилисты были в трезвом состоянии.
Напомним, 19 августа 2024 года в Екатеринбурге машина врезалась в ограждение детского сада. После этого водитель вышел из салона и скрылся.