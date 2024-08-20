Екатеринбургского экс-депутата Пирожкова сняли с выборов в Кургане из-за динозавров

Известно, что соратник Пирожкова танцевал в костюме динозавра с говорящей табличкой «Мы не динозавры, мы пенсионеры». Его задержала полиция. Андрей Пирожков поспешил откреститься от соратника, заявив, что идея ему не принадлежала, однако оправдания ему не помогли.