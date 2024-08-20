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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Экс-депутата из Екатеринбурга сняли с выборов в Кургане после шоу с динозаврами

Екатеринбургского экс-депутата Пирожкова сняли с выборов в Кургане из-за динозавров

20 августа 2024, 16:28
Фото: 1MI

Экс-депутата из Екатеринбурга сняли с выборов в Кургане после шоу с динозаврами

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков должен был участвовать в выборах в Кургане, но был отстранен из-за скандала с пиар-шоу с динозаврами.

28-летний Пирожков намеревался принять участие в выборах в гордуму Кургана от «Партии пенсионеров». Однако из списков его исключили. Причиной стала акция, которую провел агитатор кандидата перед местной филармонией, пишет «КП — Екатеринбург».

Известно, что соратник Пирожкова танцевал в костюме динозавра с говорящей табличкой «Мы не динозавры, мы пенсионеры». Его задержала полиция. Андрей Пирожков поспешил откреститься от соратника, заявив, что идея ему не принадлежала, однако оправдания ему не помогли.

По данным «КП — Екатеринбург», в перспективе Пирожков также собирался принять участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области. «Партия пенсионеров» стала пятой по счету, с которой экс-депутат пытался работать. Ранее он также в разных формах сотрудничал с КПРФ, «Коммунистами России», «Единой Россией» и «Яблоком».

Ранее казачий атаман потребовал наказать свердловского депутата за превышение полномочий.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Пенсионеры#Скандал#Депутат#Курган#Екатеринбург#Выборы
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