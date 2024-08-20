Екатеринбургского экс-депутата Пирожкова сняли с выборов в Кургане из-за динозавров

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
28-летний Пирожков намеревался принять участие в выборах в гордуму Кургана от «Партии пенсионеров». Однако из списков его исключили. Причиной стала акция, которую провел агитатор кандидата перед местной филармонией, пишет «КП — Екатеринбург».
Известно, что соратник Пирожкова танцевал в костюме динозавра с говорящей табличкой «Мы не динозавры, мы пенсионеры». Его задержала полиция. Андрей Пирожков поспешил откреститься от соратника, заявив, что идея ему не принадлежала, однако оправдания ему не помогли.
По данным «КП — Екатеринбург», в перспективе Пирожков также собирался принять участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области. «Партия пенсионеров» стала пятой по счету, с которой экс-депутат пытался работать. Ранее он также в разных формах сотрудничал с КПРФ, «Коммунистами России», «Единой Россией» и «Яблоком».
Ранее казачий атаман потребовал наказать свердловского депутата за превышение полномочий.