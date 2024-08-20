tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Экс-проректор УрГГУ в Екатеринбурге предоставил недостоверные сведения о доходах

Экс-проректор УрГГУ в Екатеринбурге предоставил недостоверные сведения о доходах

20 августа 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге экс-проректора УрГГУ поймали на нарушении антикоррупционного закона.

Сотрудник предоставил неточную и неполную информацию о своих доходах и имуществе за период с 2020 по 2022 год. Ему внесли представление о том, что необходимо устранить нарушения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Комиссия в учебном учреждение вынесла решение, что подобные обстоятельства могут быть причиной для увольнения из-за утраты доверия. Однако екатеринбуржец покинул место работы по собственному желанию.

Надзорный орган направил в суд требование исправить нынешнюю формулировку об увольнении на «в связи с утратой доверия». Требование было удовлетворено.

Напомним, в Нижнем Тагиле уволили главу автоинспекции в связи с обвинением во взяточничестве.

У семьи свердловского бывшего борца с коррупцией Дьякова арестовали имущество
Узнать подробнее
#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Суд#Закон#Увольнение#Коррупция#Иск#Доходы#Нарушения#Имущество#Екатеринбург
Подпишитесь
Жителей и гостей Нижнего Тагила будут досматривать на ж/д вокзале
Сегодня, 09:32
Новый большой скейт-парк появится в парке Победы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:29
В Нижнем Тагиле отправили за решетку киллера из 90-х
Сегодня, 06:57
В Нижнем Тагиле отреставрируют детский клуб «Рудничок»
Сегодня, 12:03
В Екатеринбурге сдают в аренду бомбоубежище
Сегодня, 09:07
В Свердловской области вскрыли квартиру бойца СВО и выставили его вещи за порог
Сегодня, 08:33