Экс-проректор УрГГУ в Екатеринбурге предоставил недостоверные сведения о доходах

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Сотрудник предоставил неточную и неполную информацию о своих доходах и имуществе за период с 2020 по 2022 год. Ему внесли представление о том, что необходимо устранить нарушения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Комиссия в учебном учреждение вынесла решение, что подобные обстоятельства могут быть причиной для увольнения из-за утраты доверия. Однако екатеринбуржец покинул место работы по собственному желанию.
Надзорный орган направил в суд требование исправить нынешнюю формулировку об увольнении на «в связи с утратой доверия». Требование было удовлетворено.
Напомним, в Нижнем Тагиле уволили главу автоинспекции в связи с обвинением во взяточничестве.