Эксперты рассказали, что будет с рынком недвижимости

Для застройщиков подешевение квартир — очень неприятный процесс. Все дело в том, что они тоже берут кредиты под высокий процент, в среднем 23% годовых. Тогда у девелоперов есть два варианта действий: не снижать цены на квартиры и снижать. При первом варианте у застройщиков не будет денег, чтобы продолжать строительство. А при втором они не смогут платить по долгам.