Эксперты рассказали, что будет с рынком недвижимости

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Льготную ипотеку под 8% отменили 1 июля. Этот процесс вызвал массу споров в сфере недвижимости, кто-то говорил о полном обвале рынка, кто-то настаивал на том, что ничего не изменится. Спустя 50 дней можно наблюдать, что обвал рынка не произошел, но эксперты все равно прогнозируют подешевение жилья.
По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», количество купленных квартир в новостройках в городах-миллионниках снизилось на 46%. В Челябинске, Самаре и Ростове-на-Дону этот показатель упал на 70%.
При этом данные сервиса bnMAP.pro показывают, что спрос на квартиры в Москве упал на 77%, что говорит о практически полном прекращении продаж. Это объясняется не только высоким процентом, но и подорожанием квадратных метров в Москве и Московской области.
Сбербанк сообщает о том, что в июле 2024 выдал на 54% меньше ипотечных кредитов, чем в июне этого же года.
Для застройщиков подешевение квартир — очень неприятный процесс. Все дело в том, что они тоже берут кредиты под высокий процент, в среднем 23% годовых. Тогда у девелоперов есть два варианта действий: не снижать цены на квартиры и снижать. При первом варианте у застройщиков не будет денег, чтобы продолжать строительство. А при втором они не смогут платить по долгам.
Учредитель MOST Development Алеся Полещук прогнозирует постепенное понижение цен на 10–15% в следующем году. Это начнет происходить, если Центральный банк не понизит ключевую ставку.
Однако, исходя из официальных данных, Центробанк не понизит ключевую ставку, а наоборот, повысит в ближайшем будущем.
Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев предполагает, что снижение цен на 10–15% произойдет уже к концу 2024 года.
Специальные программы по защите дольщиков при покупке жилья на стадии строительства разработали в ЦБ и Минфине. Дело в том, что после отмены льготной ипотеки застройщики придумали способы обходить специальные защищенные счета, чтобы использовать деньги для строительства. Такие схемы могут быть опасны для покупателей. Борьба с такими схемами сделает покупку жилья безопаснее, но куда затратнее.
Застройщики оказались в непростой ситуации: они не могут оставить цены на прежнем уровне, но и резко снижать может быть опасно. Поэтому им приходится искать новые способы привлечения клиентов.
Почти у каждого застройщика можно найти специальные предложения. Благодаря этому цены остаются на прежнем уровне, что позволяет избежать паники и обвала рынка. Люди не видят смысла ждать и оформляют сделки. Кроме того, застройщики могут удерживать клиентов, предложив им выгодные условия, сообщают «Новые Известия».