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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Эксперты прогнозируют снижение цен на квартиры

Эксперты рассказали, что будет с рынком недвижимости

20 августа 2024, 08:36
Фото: 1MI

Эксперты прогнозируют снижение цен на квартиры

Эксперты рассказали о ситуации на рынке недвижимости спустя 50 дней с отмены льготной ипотеки.

Льготную ипотеку под 8% отменили 1 июля. Этот процесс вызвал массу споров в сфере недвижимости, кто-то говорил о полном обвале рынка, кто-то настаивал на том, что ничего не изменится. Спустя 50 дней можно наблюдать, что обвал рынка не произошел, но эксперты все равно прогнозируют подешевение жилья.

Что случилось с рынком недвижимости в июле 2024 года

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», количество купленных квартир в новостройках в городах-миллионниках снизилось на 46%. В Челябинске, Самаре и Ростове-на-Дону этот показатель упал на 70%.

При этом данные сервиса bnMAP.pro показывают, что спрос на квартиры в Москве упал на 77%, что говорит о практически полном прекращении продаж. Это объясняется не только высоким процентом, но и подорожанием квадратных метров в Москве и Московской области.

Сбербанк сообщает о том, что в июле 2024 выдал на 54% меньше ипотечных кредитов, чем в июне этого же года.

Спустя 50 дней с отмены льготной ипотеки цены на квартиры так и не упали.Спустя 50 дней с отмены льготной ипотеки цены на квартиры так и не упали.
Спустя 50 дней с отмены льготной ипотеки цены на квартиры так и не упали.
Фото: 1MI

Когда подешевеют новостройки

Для застройщиков подешевение квартир — очень неприятный процесс. Все дело в том, что они тоже берут кредиты под высокий процент, в среднем 23% годовых. Тогда у девелоперов есть два варианта действий: не снижать цены на квартиры и снижать. При первом варианте у застройщиков не будет денег, чтобы продолжать строительство. А при втором они не смогут платить по долгам.

Учредитель MOST Development Алеся Полещук прогнозирует постепенное понижение цен на 10–15% в следующем году. Это начнет происходить, если Центральный банк не понизит ключевую ставку.

Однако, исходя из официальных данных, Центробанк не понизит ключевую ставку, а наоборот, повысит в ближайшем будущем.

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев предполагает, что снижение цен на 10–15% произойдет уже к концу 2024 года.

Сбербанк выдал на 54% меньше ипотечных кредитов, чем в июне 2024 года.Сбербанк выдал на 54% меньше ипотечных кредитов, чем в июне 2024 года.
Сбербанк выдал на 54% меньше ипотечных кредитов, чем в июне 2024 года.
Фото: 1MI

Центробанк и Минфин защищают покупателей, но повышают цены

Специальные программы по защите дольщиков при покупке жилья на стадии строительства разработали в ЦБ и Минфине. Дело в том, что после отмены льготной ипотеки застройщики придумали способы обходить специальные защищенные счета, чтобы использовать деньги для строительства. Такие схемы могут быть опасны для покупателей. Борьба с такими схемами сделает покупку жилья безопаснее, но куда затратнее.

Застройщики оказались в непростой ситуации: они не могут оставить цены на прежнем уровне, но и резко снижать может быть опасно. Поэтому им приходится искать новые способы привлечения клиентов.

Почти у каждого застройщика можно найти специальные предложения. Благодаря этому цены остаются на прежнем уровне, что позволяет избежать паники и обвала рынка. Люди не видят смысла ждать и оформляют сделки. Кроме того, застройщики могут удерживать клиентов, предложив им выгодные условия, сообщают «Новые Известия».

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