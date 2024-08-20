Эксперты рассказали о правильных способах выбора спелого арбуза

Posted 20 августа, 11:07
Published 20 августа, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Итак, на сегодняшний день есть огромное количество рекомендаций, как выбрать спелую ягоду. Однако существует один действенный способ, о котором мало кто слышал.
Прежде всего нужно отметить, что есть негласные правила по выбору арбуза. Для начала взгляните на цвет ягоды: он должен иметь яркий и контрастный цвет кожуры, твёрдую и блестящую кожура, лёгкий вес, сухой хвостик, насыщенно-жёлтый или оранжевый цвет светлого пятна на боку, чистый и звонкий звук при простукивании, а также характерный треск при сжатии ягоды, пишет ИА RuNews24.ru.
Итак, какой же есть проверенный и простой способ выбора спелого арбуза? Для этого вам понадобится лишь палец, а если быть точнее, то ноготь. Если ноготь легко проходит сквозь кожуру, это говорит о том, что арбуз ещё не совсем созрел. как следствие — недостаточная сладость мякоти.
При условии, что проколоть кожуру будет очень тяжело, то это весьма добрый признак. Такой арбуз, вероятно всего, созрел и достоин вашего стола.
Помните, что выбирать спелый и вкусный арбуз с первого раза — это вопрос времени. Это также зависит от опыта. Главное использовать различные проверенные методики и тогда вы точно не прогадаете с покупкой.