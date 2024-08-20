Эксперты рассказали о правильных способах выбора спелого арбуза

Итак, какой же есть проверенный и простой способ выбора спелого арбуза? Для этого вам понадобится лишь палец, а если быть точнее, то ноготь. Если ноготь легко проходит сквозь кожуру, это говорит о том, что арбуз ещё не совсем созрел. как следствие — недостаточная сладость мякоти.