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Posted 20 августа, 11:07

Published 20 августа, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Эксперты рассказали о правильных способах выбора спелого арбуза

20 августа 2024, 11:07
Многие ждали этого времени года достаточно долго и теперь вкушают арбузы, запасаясь витаминами в предстоящую зиму. Но как приобрести арбуз, который порадует вас своей сочностью и спелостью? Предлагаем полезный лайфхак, который облегчит эту задачу.

Итак, на сегодняшний день есть огромное количество рекомендаций, как выбрать спелую ягоду. Однако существует один действенный способ, о котором мало кто слышал.

Прежде всего нужно отметить, что есть негласные правила по выбору арбуза. Для начала взгляните на цвет ягоды: он должен иметь яркий и контрастный цвет кожуры, твёрдую и блестящую кожура, лёгкий вес, сухой хвостик, насыщенно-жёлтый или оранжевый цвет светлого пятна на боку, чистый и звонкий звук при простукивании, а также характерный треск при сжатии ягоды, пишет ИА RuNews24.ru.

Итак, какой же есть проверенный и простой способ выбора спелого арбуза? Для этого вам понадобится лишь палец, а если быть точнее, то ноготь. Если ноготь легко проходит сквозь кожуру, это говорит о том, что арбуз ещё не совсем созрел. как следствие — недостаточная сладость мякоти.

При условии, что проколоть кожуру будет очень тяжело, то это весьма добрый признак. Такой арбуз, вероятно всего, созрел и достоин вашего стола.

Помните, что выбирать спелый и вкусный арбуз с первого раза — это вопрос времени. Это также зависит от опыта. Главное использовать различные проверенные методики и тогда вы точно не прогадаете с покупкой.

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