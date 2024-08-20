Как правильно посадить клубнику в августе: выбираем место, время и способ подкормки

В принципе, это дело можно отложить и до весны, однако в этом случае новые молодые кустики никакого урожая в следующем сезоне не дадут. Если же озаботиться этим в августе или сентябре, то первые ягоды можно будет собрать будущим летом. Чтобы не рисковать, пересаживайте клубнику регулярно, по одной-две грядки раз в год. И тогда процесс обновления будет происходить постоянно, и вы всегда будете собирать спелые и сочные ягоды.