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Published Сегодня, 09:28

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Как правильно посадить клубнику в августе: выбираем место, время и способ подкормки

Как правильно посадить клубнику в августе: выбираем место, время и способ подкормки

20 августа 2024, 09:28
Фото: tagilcity.ru
Кусты клубники необходимо пересаживать с периодичностью примерно один раз в три-четыре года. Наиболее благоприятное время для пересадки — конец августа — начало сентября.

Если клубника все время растет на одном и том же месте, то со временем она начинает хуже плодоносить. Кусты вырождаются, а ягоды становятся мелкими и кислыми. Именно по этой причине обновлять посадки нужно регулярно. Как правильно это делать, рассказывают агрономы, эксперты паблика в ВК по садоводству «Моя родная дача».

Почему клубнику и садовую землянику нужно пересаживать в августе–сентябре

В принципе, это дело можно отложить и до весны, однако в этом случае новые молодые кустики никакого урожая в следующем сезоне не дадут. Если же озаботиться этим в августе или сентябре, то первые ягоды можно будет собрать будущим летом. Чтобы не рисковать, пересаживайте клубнику регулярно, по одной-две грядки раз в год. И тогда процесс обновления будет происходить постоянно, и вы всегда будете собирать спелые и сочные ягоды.

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Куда лучше всего пересадить клубнику

Оптимальный вариант для пересадки — это грядки после петрушки, укропа, лука и чеснока. Также неплохо растение приживется после салата, сельдерея, редиски, свеклы и моркови. Но клубнику не стоит пересаживать на место картофеля, огурцов, капусты, перца и баклажанов. Все дело в том, что эти растения болеют одинаковыми с клубникой болезнями, а значит есть риск заражения новой плантации.

Чем удобрить грядку перед пересадкой клубники

Расти на новом месте клубнике придется довольно долго, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать процедурой подкормки.

На 1 кв.м земли следует внести 1 ведро компоста, 20 г сернокислого калия, 25 г мочевины и 40 г суперфосфата. Есть и другой вариант «заправки»: 1 ведро земли, 1 ведро компоста, 1 ведро перегноя и 2 стакана золы на 1 кв. м., — советуют эксперты.
Фото: 1MI

Как правильно посадить клубнику

Расстояние между кустами клубники должно составлять 30-40 см. Лунка под посадку должна быть средней глубину: корни должны свободно в нее помещаться. Слишком мелкая лунка приведет к завышению посадки, и тогда зимой куст может попросту вымерзнуть. Идеальный вариант, когда точка роста (место, откуда выходят самые нижние листочки), находится на уровне почвы. Перед посадкой в лунку необходимо налить воду. Иногда садоводы сажают в одну лунку сразу два мелких кустика, если опасаются, что по отдельности они не приживутся. После посадки корни нужно присыпать землей и прижать это место руками. Землю на клубничной грядке можно мульчировать органическими материалами — например, соломой, либо купить специальный укрывной материал.

Ранее эксперт напомнил о дореволюционном способе хранения лука.

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