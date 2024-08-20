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Каковы предпочтения россиян при выборе нового жилья в 2024 году

Каковы предпочтения россиян при выборе нового жилья в 2024 году

20 августа 2024, 06:24
Фото: Светлана Емельянова
Реклама. ПАО «МегаФон» . erid: LjN8KRsbZ
Россияне стали чаще присматриваться к недвижимости, строящейся в свердловском мегаполисе — Екатеринбурге. С января по июль 2024 года, как сообщили аналитики Мегафона, активность жителей страны выросла на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации специалистов компании МегаФон, которая была получена на основе анализа обезличенных данных пользовательских обращений 12 специализированных ресурсов, квартиры в новых домах Екатеринбурга наиболее интересны для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области, ХМАО и Новосибирской области. Например, в текущем году тюменцы стали заходить на сайты свердловских застройщиков примерно в 6 раз чаще, а интерес жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к тематическим ресурсам увеличился в более чем 4 раза по сравнению с прошлым годом. При этом самым популярным месяцем для подбора новой недвижимости стал последний месяц весны — май.

Повышенный интерес к приобретению жилья в мае закономерен и связан с отменой программы массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года. Жители Свердловской области выбирали квартиры в течение последнего месяца весны, а уже в июне выходили на сделку. В дальнейшем мы прогнозируем снижение активности на рынке, поскольку дополнительных условий для роста не создано, — рассказал руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Непосредственно среднеуральцы отдают предпочтение местным девелоперам. Именно на них приходится 75% суммарного дата-трафика тематических сайтов. В целом жители региона стали присматриваться к новому жилью на 70% чаще, чем в прошлом году.

Екатеринбург — динамично развивающийся город, который часто выбирают для переезда из других крупных регионов России. Этому способствуют не только благоприятный экономический климат и насыщенная культурная жизнь, но и развитая инфраструктура. В этом году мы модернизировали телеком-объекты в Академическом районе Екатеринбурга и ЖК River Park на Уктусе, — подчеркнул директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.

Благодаря проведенным работам максимальные скорости в самом молодом районе столицы Свердловской области — Академическом — и в одном из жилых объектов Уктуса выросли до 70 Мбит/секунду.

#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Аналитика#Россия#Свердловская область#Мегафон#ХМАО#Ипотека#Тюменская область#Недвижимость#Исследование#Инфраструктура#Екатеринбург
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