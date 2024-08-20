Каковы предпочтения россиян при выборе нового жилья в 2024 году

Согласно информации специалистов компании МегаФон, которая была получена на основе анализа обезличенных данных пользовательских обращений 12 специализированных ресурсов, квартиры в новых домах Екатеринбурга наиболее интересны для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области, ХМАО и Новосибирской области. Например, в текущем году тюменцы стали заходить на сайты свердловских застройщиков примерно в 6 раз чаще, а интерес жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к тематическим ресурсам увеличился в более чем 4 раза по сравнению с прошлым годом. При этом самым популярным месяцем для подбора новой недвижимости стал последний месяц весны — май.