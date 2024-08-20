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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Компании в Свердловской области стали чаще брать на работу женщин

Компании в Свердловской области стали чаще брать на работу женщин

20 августа 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области стали брать на работу женщин чаще в 2,7 раза в сравнении с 2021 годом.

Так, с начала 2024 года женщинам отправили более миллиона приглашений на работу. Это на 41% больше, чем представителям мужского пола, рассказали в пресс-службе компании HeadHunter.

Также руководители компаний готовы принять на работу женщин старше 61 года. Соискательниц в возрасте 51-60 лет стали приглашать чаще в 5,6 раза. Кроме того, в четыре раза чаще предлагают трудоустройство женщинам 41-50 лет.

По словам специалистов, такой показатель связан с нехваткой кадров. В компаниях стали адаптироваться под современные реалии при найме сотрудников.

Напомним, в Свердловской области во многих сферах деятельности не хватает сотрудников. Так, наблюдается дефицит менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей и продавцов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Работа#Статистика#Женщины#Работодатели#Сотрудники#Компания#Вакансии#Екатеринбург#Соискатели#HeadHunter
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