Компании в Свердловской области стали чаще брать на работу женщин

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Так, с начала 2024 года женщинам отправили более миллиона приглашений на работу. Это на 41% больше, чем представителям мужского пола, рассказали в пресс-службе компании HeadHunter.
Также руководители компаний готовы принять на работу женщин старше 61 года. Соискательниц в возрасте 51-60 лет стали приглашать чаще в 5,6 раза. Кроме того, в четыре раза чаще предлагают трудоустройство женщинам 41-50 лет.
По словам специалистов, такой показатель связан с нехваткой кадров. В компаниях стали адаптироваться под современные реалии при найме сотрудников.
Напомним, в Свердловской области во многих сферах деятельности не хватает сотрудников. Так, наблюдается дефицит менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей и продавцов.