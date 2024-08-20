Мать Виктории Бони подала иск на известного пластического хирурга

Галина Ивановна подала иск в суд против пластического хирурга Максима Иванчука. Этот специалист закончил медицинский университет в Украине и несколько лет работал в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоимость его операций колебалась от 20 до 250 тысяч евро.