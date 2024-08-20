Мать Виктории Бони подала иск на известного пластического хирурга

Posted 20 августа, 11:10
Published 20 августа, 11:10
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
После вмешательства у матери Виктории Бони возникли осложнения: ткани начали отмирать, и она потеряла подвижность шеи. Обратившись к другим медработникам, она узнала о необходимости пересадки кожи. Ущерб был оценен в 195 миллионов рублей.
Иванчук связывает возникшие проблемы с возрастом пациентки и гормональными нарушениями, предложив устранить последствия за счет клиники, однако Галина Ивановна отклонила это предложение, пишет ИА RuNews24.ru.
Адвокат Виктории Бони направил запрос в государственные органы ОАЭ с требованием проверить наличие лицензии у Иванчука. В случае её отсутствия ему может грозить уголовная ответственность и пожизненный запрет на медицинскую практику.
При этом год назад сама Виктория Боня объявила о своём намерении обратиться к пластическому хирургу. Она поделилась, что из-за особенностей костной структуры её лицо требует изменений, и стандартные процедуры не приносят нужного эффекта.
Виктория стремилась скорректировать форму глаз, которые природы достались ей не совсем удачно. В результате она решила на операцию, известную как «лисьи глаза», для улучшения разреза своих глаз.
Телеведущая выбрала известного хирурга, который ранее работал с такими моделями, как Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Позже Виктория открыла, что на процедуру она потратила 250 тысяч долларов.