tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа, 11:10

Published 20 августа, 11:10

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Мать Виктории Бони подала иск на известного пластического хирурга

20 августа 2024, 11:10
Галина Ивановна подала иск в суд против пластического хирурга Максима Иванчука. Этот специалист закончил медицинский университет в Украине и несколько лет работал в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоимость его операций колебалась от 20 до 250 тысяч евро.

После вмешательства у матери Виктории Бони возникли осложнения: ткани начали отмирать, и она потеряла подвижность шеи. Обратившись к другим медработникам, она узнала о необходимости пересадки кожи. Ущерб был оценен в 195 миллионов рублей.

Иванчук связывает возникшие проблемы с возрастом пациентки и гормональными нарушениями, предложив устранить последствия за счет клиники, однако Галина Ивановна отклонила это предложение, пишет ИА RuNews24.ru.

Адвокат Виктории Бони направил запрос в государственные органы ОАЭ с требованием проверить наличие лицензии у Иванчука. В случае её отсутствия ему может грозить уголовная ответственность и пожизненный запрет на медицинскую практику.

При этом год назад сама Виктория Боня объявила о своём намерении обратиться к пластическому хирургу. Она поделилась, что из-за особенностей костной структуры её лицо требует изменений, и стандартные процедуры не приносят нужного эффекта.

Виктория стремилась скорректировать форму глаз, которые природы достались ей не совсем удачно. В результате она решила на операцию, известную как «лисьи глаза», для улучшения разреза своих глаз.

Телеведущая выбрала известного хирурга, который ранее работал с такими моделями, как Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Позже Виктория открыла, что на процедуру она потратила 250 тысяч долларов.

Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Вчера, 08:07
Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле
Вчера, 16:07
Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании
Вчера, 11:49
Студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей
Сегодня, 04:38
В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы
Сегодня, 06:01
Заключенный сбежал из колонии в Ивделе
Сегодня, 06:31