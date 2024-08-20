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Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

«Мелодия» снова начнет производить виниловые пластинки

«Мелодия» снова начнет производить виниловые пластинки

20 августа 2024, 18:13
Фото: Изображение Midjourney
От представителей компании «Мелодия», старейшего в России производителя пластинок, стало известно, что вскоре производство будет возобновлено.

Согласно заявлению гендиректора «Мелодии» Андрея Кричевского, производственная площадка откроется в Новосибирске. АО «Новосибирский завод грампластинок — „Фирма Мелодия“» является зарегистрированной компанией, данные о которой с августа 2024 года присутствуют в Едином госреестре юрлиц.

Инвестиционный проект по открытию нового завода оценивается примерно в сто пятьдесят миллионов рублей, которые потребуются для приобретения производственного помещения, материалов и технического оснащения. По словам гендиректора «Мелодии», на заводе запустят производственные линии Allegro II, сделанные в Гонконге. Оборудование будет поставляться через Китай и страны Европы, информирует newia.ru.

Планируется, что производство с годовым объемом выпускаемых пластинок порядка ста тысяч единиц запустят в эксплуатацию в первой половине следующего года.

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