«Мелодия» снова начнет производить виниловые пластинки

Инвестиционный проект по открытию нового завода оценивается примерно в сто пятьдесят миллионов рублей, которые потребуются для приобретения производственного помещения, материалов и технического оснащения. По словам гендиректора «Мелодии», на заводе запустят производственные линии Allegro II, сделанные в Гонконге. Оборудование будет поставляться через Китай и страны Европы, информирует newia.ru.