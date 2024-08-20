«Мелодия» снова начнет производить виниловые пластинки

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Согласно заявлению гендиректора «Мелодии» Андрея Кричевского, производственная площадка откроется в Новосибирске. АО «Новосибирский завод грампластинок — „Фирма Мелодия“» является зарегистрированной компанией, данные о которой с августа 2024 года присутствуют в Едином госреестре юрлиц.
Инвестиционный проект по открытию нового завода оценивается примерно в сто пятьдесят миллионов рублей, которые потребуются для приобретения производственного помещения, материалов и технического оснащения. По словам гендиректора «Мелодии», на заводе запустят производственные линии Allegro II, сделанные в Гонконге. Оборудование будет поставляться через Китай и страны Европы, информирует newia.ru.
Планируется, что производство с годовым объемом выпускаемых пластинок порядка ста тысяч единиц запустят в эксплуатацию в первой половине следующего года.