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Published Сегодня, 15:21

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Мэр Нижнего Тагила рассказал, где построят временный мост

Мэр Нижнего Тагила рассказал, где построят временный мост

20 августа 2024, 15:21
Фото: 1MI
Мэр Нижнего Тагила рассказал, где построят временную переправу через пруд на время ремонта плотины на Челюскинцев.

Временный мост должен будет пройти от улицы Береговой-Ударной до заводоуправления, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».

Теперь стоимость проекта значительно выросла. Проектировка, исследования и строительство временного моста обойдутся в 500 млн рублей. Сумма всего проекта станет 4 млрд рублей.

Напомним, что реконструкцию Демидовской плотины затеяли еще в феврале 2024 года. Специалисты проверили объект на наличие культурных ценностей и дали добро на строительство. А если реконструкторы обнаружат исторические артефакты, то работы прервут.

А 15 августа жители Нижнего Тагила заметили плот с буровой установкой. Рабочие уже проводят геологические изыскания для строительства временной переправы. После окончания проверки дна специалисты начнут создавать проект временного моста.

Временный мост для ремонта плотины планируют построить в Нижнем Тагиле
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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Строительство#Мост#Мэр#Окружающая среда#Исследование#Геология#Екатеринбург
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