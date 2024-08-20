Мэр Нижнего Тагила рассказал, где построят временный мост

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Временный мост должен будет пройти от улицы Береговой-Ударной до заводоуправления, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».
Теперь стоимость проекта значительно выросла. Проектировка, исследования и строительство временного моста обойдутся в 500 млн рублей. Сумма всего проекта станет 4 млрд рублей.
Напомним, что реконструкцию Демидовской плотины затеяли еще в феврале 2024 года. Специалисты проверили объект на наличие культурных ценностей и дали добро на строительство. А если реконструкторы обнаружат исторические артефакты, то работы прервут.
А 15 августа жители Нижнего Тагила заметили плот с буровой установкой. Рабочие уже проводят геологические изыскания для строительства временной переправы. После окончания проверки дна специалисты начнут создавать проект временного моста.