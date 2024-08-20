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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Миллионы штрафов за нарушение ПДД получилили жители Свердловской области

Миллионы штрафов за нарушение ПДД получилили жители Свердловской области

20 августа 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области автоинспекторы выписали три миллиона штрафов за нарушения ПДД с начала 2024 года.

Самым распространенным нарушением ПДД является превышение разрешенной скорости. Также автомобилисты нарушают правила проезда через перекресток и правила остановки или стоянки, рассказал начальник отдела центра регистрации административных нарушений автоинспекции Сергей Кобяков.

Большинство нарушений выявляют камеры видеофиксаций. В регионе сейчас установлено более 330 стационарных комплексов фиксации и 11 передвижных. 16 мобильных комплексов стоят в машинах.

Лидером среди нарушителей является свердловчанин, который накопил штрафов на сумму 600 тысяч рублей и все еще их не оплатил.

Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области произошло почти 1200 дорожных аварий.

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