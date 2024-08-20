Миллионы штрафов за нарушение ПДД получилили жители Свердловской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Самым распространенным нарушением ПДД является превышение разрешенной скорости. Также автомобилисты нарушают правила проезда через перекресток и правила остановки или стоянки, рассказал начальник отдела центра регистрации административных нарушений автоинспекции Сергей Кобяков.
Большинство нарушений выявляют камеры видеофиксаций. В регионе сейчас установлено более 330 стационарных комплексов фиксации и 11 передвижных. 16 мобильных комплексов стоят в машинах.
Лидером среди нарушителей является свердловчанин, который накопил штрафов на сумму 600 тысяч рублей и все еще их не оплатил.
Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области произошло почти 1200 дорожных аварий.