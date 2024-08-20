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Младенец внезапно скончался в Екатеринбурге

Младенец внезапно скончался в Екатеринбурге

20 августа 2024, 08:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге грудной ребенок умер утром 19 августа 2024 года. Ему было чуть больше месяца. Происшествие случилось на Шефской улице.

Мама уложила ребенка поспать, а спустя пару часов она обнаружила его мертвым. Женщина сразу вызвала врачей, но они не сумели его спасти, пишет Е1.

Предположительно, у малыша случился синдром внезапной детской смерти. Точную причину установят по результатам проведенной экспертизы. По словам очевидца, его родители благополучные люди.

Напомним, в Серове умерла девочка из-за задержки реанимобиля, который ехал на вызов 10 часов.

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