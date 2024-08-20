Младенец внезапно скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Мама уложила ребенка поспать, а спустя пару часов она обнаружила его мертвым. Женщина сразу вызвала врачей, но они не сумели его спасти, пишет Е1.
Предположительно, у малыша случился синдром внезапной детской смерти. Точную причину установят по результатам проведенной экспертизы. По словам очевидца, его родители благополучные люди.
Напомним, в Серове умерла девочка из-за задержки реанимобиля, который ехал на вызов 10 часов.