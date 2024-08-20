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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Мощные ливни ожидаются в Свердловской области

Мощные ливни ожидаются в Свердловской области

20 августа 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области прогнозируются сильные ливни. Непогода ожидается 21 августа 2024 года.

О грядущих сильных осадках в уральском регионе рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Местным жителям рекомендуют соблюдать осторожность во время непогоды. Так, по возможности нужно избегать поездок на личном транспорте. В случае, если ливень начался в дороге, лучше остановиться и переждать.

Также свердловчанам не советуют спускаться в подземку, где может быть потоп, находиться вблизи ЛЭП, деревьев и рекламных баннеров, а также закрывать дома окна и двери.

Напомним, к концу текущей недели в Свердловской области возможно похолодание. Ночью вероятны заморозки.

Потепление придет в Свердловскую область
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Безопасность#Осадки#Погода#Предупреждение#Окружающая среда#Непогода#Природа#Ливни#Екатеринбург#МЧС
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