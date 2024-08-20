Мощные ливни ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
О грядущих сильных осадках в уральском регионе рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Местным жителям рекомендуют соблюдать осторожность во время непогоды. Так, по возможности нужно избегать поездок на личном транспорте. В случае, если ливень начался в дороге, лучше остановиться и переждать.
Также свердловчанам не советуют спускаться в подземку, где может быть потоп, находиться вблизи ЛЭП, деревьев и рекламных баннеров, а также закрывать дома окна и двери.
Напомним, к концу текущей недели в Свердловской области возможно похолодание. Ночью вероятны заморозки.